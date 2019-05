Els zombis envairan Alzira aquest dissabte

Print This Post

Una aventura d’oci alternatiu que ja s’ha desenvolupat en més de 90 localitats de tota Espanya.

Una gran onada de zombis atacarà Alzira aquest dissabte 4 de maig, inundant tots els seus carrers de terror.

Els zombis perseguiran a tots aquells que troben al seu pas per a convertir-los en zombis. Una activitat d’oci alternatiu, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira.

L’esdeveniment ja s’ha celebrat en més de 90 localitats de tota Espanya, congregant a prop de 100.000 jugadors. De fet, l’esdeveniment torna a Alzira després de l’èxit de l’edició de l’any passat, on van participar més de 400 persones.

Durant tota la nit, els jugadors, dividits entre zombis i supervivents, recorreran els principals carrers d’Alzira i deuran sobreviure, passant per diferents proves, fins a ser evacuats. L’atac consistirà en tota una sèrie de carreres, persecucions i terror en la qual tot aquell que vulga sobreviure, deurà deixar de costat totes les seues pors i convertir-se en un vertader expert en la fugida i supervivència.

L’objectiu del joc és que, els supervivents no siguen capturats pels zombis, superant les proves i trobant vacunes que els ajuden a sobreviure. El primer en acabar totes les proves i en aplegar, serà l’evacuat i el guanyador. Per a això, es tracta d’una aventura pensada com a oci alternatiu, en la qual està prohibit el consum de drogues i alcohol.

Un joc per a totes les edats. Els menors de 14 anys deuran anar acompanyats per un adult en tot moment major de 18 anys. Mentre que els menors de 18 anys deuran portar una autorització firmada pels pares amb una fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor que firme.