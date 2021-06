Print This Post

Aquest acte ha posat el punt final a la XXXIIIa Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud que enguany ha acollit Alaquàs

La mestra i excaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos i l’escriptora Mercé Viana han rebut enguany el Premi Guaix 2020-2021 que atorga la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Sud en el marc de la Trobada d’Escoles en Valencià que enguany s’ha celebrat a Alaquàs. Aquest guardó reconeix la tasca d’aquestes dones, amigues i referents en l’ensenyament a la comarca i en la defensa del valencià a través de la seua carrera profesional i que tot i que jubilades, continuen actives.

L’acte, que va servir de cloenda a la programació organitzada, va tindre lloc el passat divendres 25 de juny al pati del col·legi públic Bonavista d’Alaquàs amb la presència de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació a l’Ajuntament d’Alaquàs, Marian Espert, en representació d’Escola Valenciana, Vicent Font, Vicent Moreno i Montse Payà en representación de la coordinadora pel valencià, la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno així com alcaldes, regidores i regidors i representants dels pobles i comunitats educatives de l’Horta Sud. Va comptar a més amb l’amenització de la còmica i actriu valenciana Maria Juan.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la que va ser regidora a l’Ajuntament d’Alaquàs i alumna de l’homenatjada, Diana Muñoz, van ser els encarregats d’atorgar premi a Elvira García. Els dos van formar part de l’equip de govern de l’exalcaldessa i van destacar la seua capacitat de treball, el seu compromís i la seua estima cap a la llengua valenciana. Per la seua banda, Vicent Font i el mestre Alfred Ramos van ser els encarregats de lliurar el premi a Mercé Viana i des de la seua relació personal amb l’homenatjada van destacar la seua trajectòria i compromís amb la llengua i amb la literatura valenciana.

En l’acte es va reconéixer la tasca realitzada per part de professorat i escoles de la comarca de l’Horta Sud en la difusió de l’ensenyament en valencià. En primer lloc es va realitzar un homenatge pòstum a la mestra i escriptora Carme Miquel i al conegut contacontes Llorenç Giménez. A continuació es va reconéixer la tasca de la mestra i política Empar Navarro Giner, de qui es va exposar una mostra al pati amb la seua trajectòria.

A continuació es va iniciar el reconeixement a les persones que durant tota la seua vida professional han treballat de valent per deixar petjada de la seua estima per la llengua com a professorat. Es va reconéixer la tasca de: Antònia Casaldàliga i d’Anna Marí d’Albal, Natxo Martínez del 25 d’abril d’Alfafar, Vicent Murria del Mare de Déu dels Desemparats de Silla, Jesús Figuerola de l’IES Massanassa, Núria Sanchis de l’Ausiàs March de Massanassa, Mercé Vela del Lluís Vives de Massanassa, Cristina Lucendo del 9 d’Octubre d’Alcàsser, Xima Hernàndez Domingo i Paqui Picó del Vicent Pla i Paredes de Sedaví, Imma Coscollà del Jaume I de Paiporta, Anna Bono del Jaume I de Catarroja, Pilar Garcia del Bertomeu Llorenç de Catarroja, Pilar Ramón de l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja, Jesús Rodríguez del Vila d’Alaquàs i Sant Pasqual de Torrent, Presentació Sena Ferrer del Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs, Mª Carmen Garcia d’Eulate i Ercille del Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs, Maria Dolz del González Gallaza d’Alaquàs,. Francesc Grancha de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs, Joan Vila Vila del Bonavista d’Alaquàs, Teresa Vicedo Martínez del Bonavista d’Alaquàs, Angela Montero Raya del Bonavista d’Alaquàs, Ximo Llorenç (mestre – Inspector) Alaquàs, Manolo Albiol de Benetússer, Ramón Ortega de Benetússer, Xon Domènech, Josefa Pinar Fortes i Maria José Martínez Romero del Félix Rodríguez de la Fuente de Manises, Xelo Sanchis de Picanya, Aurora Muñoz de l’Ausiàs March de Picanya, Jesús Herreros de l’IES Enric Valor de Picanya, Vicent Gil de l’IES Enric Valor de Picanya i de manera pòstuma a Juli Avinent ,IES Enric Valor de Picanya.

El següent reconeixement va ser per a les escoles que han celebrat el seu 25é aniversari d’ensenyament en valencià al seu centre durant el curs passat i aquest: Escola Mare Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs, González Gallarza d’Alaquàs, Martínez Torres d’Aldaia, Ausiàs March de Picanya, Blasco Ibáñez de Benetússer, Sant Ignasi de Picassent, Bertomeu Llorens de Catarroja, Miguel Hernández de Torrent, Rei en Jaume de Xirivella, Sant Pasqual de Torrent i Nuestra Señora del Carmen Barri del Crist Aldaia.

Es va agrair també la presència de l’alumnat de la primera promoció que va iniciar l’ensenyament en valencià a Alaquàs, concretament en el curs 1985-1986 al col·legi Bonavista. Van estar presents: Jaume Barberà López, Josep García Poveda, MªÁngeles López Cano, Silvia Melero Uroz, Mª Carmen Muñoz Barberà, Verónica Ortiz Pardo, Beatriz Rubio Ruiz i Óscar Santana Sánchez.

Aquest acte ha posat punt final a la programació organitzada amb motiu de la XXXIIIa Trobada d’Escoles en Valencià que no es va poder celebrar l’any 2020 a causa de la pandèmia i que enguany s’ha représ tot i respectant totes les mesures de seguretat. Les activitats es van iniciar el passat 23 d’abril amb una Volta a Peu protagonitzada per una representació de cada centre educatiu d’Alaquàs. El dissabte 28 de maig va tindre lloc l’acte central amb la cita anomenada “LLavors” que va comptar amb la participació dels col·legis d’Alaquàs i una representació dels centres educatius de la comarca en la qual es va realitzar una plantació d’espècies aromàtiques mediterrànies que prèviament havia suministrat Escola Valenciana i que van ser dipositades en un espai que l’Ajuntament d’Alaquàs ha creat al mateix parc del Dijous en record d’aquest dia. Després de les intervencions per part de les autoritats va tindre lloc un concert a càrrec del grup Marcel el Marcià, que va posar la música a aquest event celebrat amb l’objectiu de promoure l’estima cap a la nostra llengua.

L’organització vol posar de relleu l’important esforç i treball que ha vingut desenvolupant l’alumnat, directiva i professorat dels col·legis del municipi, entitats locals, associacions i clubs perquè gràcies a la seua dedicació ha sigut possible la consecució d’aquesta cita en defensa de la llengua valenciana.