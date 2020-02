Embolcalls de menjar, joguets, residus higiènics i restes de material d’obra a la platja de les Arenes

Print This Post

Uns 75 escolars del CEIP de la Pobla de Vallbona participen en la neteja de platja i solta de tortuga organitzada per la Fundació Oceanogràfic

Un total de 75 escolars del CEIP de la Pobla de Vallbona han participat en la neteja de la platja de les Arenes de València i en la solta d’una tortuga organitzada per la Fundació Oceanogràfic a la qual també han assistit la secretària autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, i la presidenta de la Fundació Oceanogràfic, Celia Calabuig.



Els xiquets i xiquetes de primer i segon de Primària, al costat del gran nombre de voluntaris de la Fundació, van realitzar una exhaustiva i metòdica neteja de l’arena de la platja enfront de l’Hotel Les Arenes seguint les pautes del Ministeri per a la Transició Ecològica, de manera que els seus resultats participen del programa nacional de seguiment de fems marins.



El resultat de la seua neteja ha sigut de prop de 500 burilles i uns 120 bastoncillos, un material habitual a les platges valencianes. Han predominat restes de material d’obra com a xicotets trossos de rajola ja degradats.



Però Les Arenes tenen la característica de ser una platja urbana i conseqüència d’això ha sigut que, malgrat que la platja està neta aparent i superficialment, en l’arena els escolars han trobat un gran nombre d’envasos de llepolies, snacks i embolcalls de menjar en general i ha cridat l’atenció haver trobat joguets abandonats, residus higiènics sanitaris com a tampons i tiretes.



Igualment han sigut trobats moltes restes de plàstic i bosses degradades, llandes, taps de begudes restes en general de l’activitat que es registra a la platja com a xapes de botelles de cristall, envasos i embolcalls de menjar.

Solta de “Lluna”

Els escolars han protagonitzat la solta de la tortuga que s’ha recuperat en l’ARCA de la Mar del Oceanogràfic després d’haver sigut recollida per una embarcació de pescadors de Borriana que van avisar a través del 112 a la Xarxa de Varamientos composta per la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica, Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic.

Els xiquets i xiquetes van portar diverses pancartes i banderoles per al moment del comiat.



A principis del matí, els responsables de la Fundació Oceanogràfic van organitzar per als xiquets i xiquetes un taller de sensibilització sobre el món marí, que es va desenvolupar en un dels salons de l’Hotel de les Arenes amb vista a la platja.

OCEANOGRÀFIC de València, amb més de 22 milions de visitants des de 2003, és l’element més rellevant de la Ciutat de les Arts i els Ciències i el centre més visitat de la Comunitat Valenciana. Gestionat per Avanqua, pertanyent a Global Omnium, el Oceanogràfic és l’aquari més gran d’Europa en el qual es representen tots els ecosistemes del planeta. L’objectiu final és que el Oceanogràfic contribuïsca al coneixement i la conservació del medi ambient marí, proporcionant als nostres visitants una experiència única, enriquidora i atractiva.

FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC de València naix amb l’objectiu d’ampliar la missió de l’aquari, complementant-la amb el desenvolupament d’iniciatives de responsabilitat social i ambiental que impregnen l’esperit i el treball realitzats.

SOBRE EL GRUP AVANQUA. Integrat per Global Omnium, l’Aquari de Vancouver (el Canadà) i Ket Gestió des d’agost de 2015 es converteix en principal accionista del projecte NOU OCEANOGRÀFIC de València amb dos objectius principals: actuar com a pol d’atracció turística cap a València i ser un centre científic que es preocupa per la conservació, investigació i divulgació de la vida marina.