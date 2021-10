Emergència Climàtica convoca per dos milions d’euros les ajudes a municipis de menys de 100.000 habitants per a adaptar-se al canvi climàtic

Connect on Linked in

Se subvencionen, entre altres projectes, l’adaptació d’edificis públics per a previndre l’excés de calor o el sombraje natural o artificial de carrers i places

Els municipis tenen l’obligació de prendre mesures enfront dels impactes que els efectes que el canvi climàtic causa i causarà en el seu territori



La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha convocat per dos milions d’euros les ajudes a municipis de menys de 100.000 habitants per a adaptar-se al canvi climàtic.



Aquesta convocatòria està orientada a la subvenció de projectes d’adaptació al canvi climàtic d’espais urbans i periurbans, com poden ser l’adaptació d’edificis públics per a previndre l’excés de calor (aïllaments de façanes, ombrejos o cobertes vegetals).



A més, es considerarà també l’obertura de refugis climàtics, el sombraje natural o artificial de carrers i places, la reducció d’impermeabilitat del sol i la captació d’aigües pluvials.



D’igual manera, entra en la convocatòria la creació de microclimes, l’aplicació de solucions bioclimàtiques; la millora de la biodiversitat urbana i dels hàbitats de vida silvestre; la restauració de trams urbans de rius, zones inundables o costaneres; i la millora de la connectivitat natural entre mig urbà i periurbà.



Es tracta de projectes que no hagen començat abans de l’1 d’octubre de 2020 i que finalitzen abans del 30 de setembre de 2022. Les ajudes podran cobrir fins a 200.000 euros, amb un cofinançament del 90%, de les despeses subvencionables amb un avanç del 25% de la subvenció.



Aquestes ajudes estan dirigides als municipis de la Comunitat Valenciana amb una població censada inferior a 100.000 habitants, adherits al Pacte de les Alcaldies.



Dins de les actuacions que els municipis han d’abordar en la lluita contra el canvi climàtic, les entitats locals han de treballar en la mitigació de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, però també prenent mesures per a adaptar-se als impactes que els efectes que el canvi climàtic causa i causarà en el seu territori.