Emergència Climàtica destina 3,1 milions d’euros a la construcció i manteniment de depòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals en 2021

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha destinat un total de 3.125.431,22 euros a la construcció i manteniment de depòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals durant 2021.

D’esta quantitat, per a l’adequació, revisió i manteniment de 58 depòsits metàl·lics d’aigua es destinen 841.998,84 euros. En aquests treballs es té en compte la norma tècnica sobre depòsits, i inclouen els treballs necessaris per a evitar qualsevol impacte sobre la fauna, mitjançant la instal·lació de rampes en el seu interior, que faciliten que els animals puguen eixir de l’aigua, així com la construcció d’abeuradors i tolles en l’exterior.

En València es construeixen sis d’estes infraestructures i es condicionen els seus accessos en les localitats d’Ontinyent, Cortes de Pallás, Buñol, Requena, Alpuente i Aras de los Olmos, per 925.644,54 euros.

Tota aquesta infraestructura de prevenció d’incendis, i en concret els 323 depòsits d’aigua, és necessari mantindre’ls perquè es troben operatius al 100% en tot moment.

Dins d’este pla, la Conselleria desenvoluparà un programa de millora i modernització de la xarxa de detecció d’incendis forestals per un import de 3.867.500 euros, i entre les actuacions previstes, a més de la posada en marxa d’un servei d’estacions meteorològiques per a la detecció de llamps, i una prova pilot de teledetecció d’incendis, es troba la construcció de sis nous depòsits d’extinció del foc.