Emergència Climàtica destina 3,1 milions d’euros a la construcció i manteniment de depòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals en 2021

La Comunitat Valenciana disposa de 323 unitats d’aquesta mena d’infraestructura



La Conselleria presenta al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència un programa de modernització de la xarxa de detecció d’incendis forestals per un import de 3.867.500 euros

La Conselleria de, Agricultura, Desenvolupament Rural Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha destinat un total de 3.125.431,22 euros a la construcció i manteniment de depòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals durant 2021.

D’aqueixa quantitat, per a l’adequació, revisió i manteniment de 58 depòsits metàl·lics d’aigua es destinen 841.998,84 euros. En aquests treballs es té en compte la norma tècnica sobre depòsits, i inclouen els treballs necessaris per a evitar qualsevol impacte sobre la fauna, mitjançant la instal·lació de rampes en el seu interior, que faciliten que els animals puguen eixir de l’aigua, així com la construcció d’abeuradors i tolles en l’exterior.

Respecte a la construcció, a la província de Castelló s’estan executant cinc depòsits per a l’extinció d’incendis forestals en els municipis de Cabanes, Cinctorres, Morella, Rossell i Xert, per un import d’1.132.094,15 euros.

En la de València, es construeixen sis d’aquestes infraestructures i es condicionen els seus accessos en les localitats d’Ontinyent, Cortes de Pallás, Buñol, Requena, Alpuente i Aras de los Olmos, per 925.644,54 euros. En la d’Alacant es construeix un en el terme municipal de la Vall de Gallinera per 225.693,69 euros.

Altres actuacions

A més, al llarg d’aquest primer semestre de 2021 s’han adjudicat les obres per a la construcció d’un depòsit d’extinció d’incendis forestals en el terme municipal de Pinet pressupostat en 216.982 euros, compromís que va adquirir la Conselleria després de l’incendi de 2018 de Llutxent.

Tota aquesta infraestructura de prevenció d’incendis, i en concret els 323 depòsits d’aigua, és necessari mantindre’ls perquè es troben operatius al 100% en tot moment.

Per a això s’han encarregat a Vaersa els treballs de conservació per a tota la Comunitat Valenciana per un import total d’1.997.932,84 euros, en el qual a més d’aquests treballs fan tasques de manteniment d’altres infraestructures de prevenció com els observatoris forestals.

La direcció general de Prevenció d’Incendis treballa amb el Ministeri d’Agricultura en les infraestructures de prevenció d’incendis que es pretenen finançar amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència presentat pel Govern Central, concretament a través de la component 4, ‘Conservació i restauració d’ecosistemes i la seua biodiversitat’, dins de la política palanca 2, ‘Infraestructures i Ecosistemes Resilients’, a executar durant els pròxims 3 anys (fins a desembre de 2023).

Dins d’aquest pla, la Conselleria desenvoluparà un programa de millora i modernització de la xarxa de detecció d’incendis forestals per un import de 3.867.500 euros, i entre les actuacions previstes, a més de la posada en marxa d’un servei d’estacions meteorològiques per a la detecció de llamps, i una prova pilot de teledetecció d’incendis, es troba la construcció de sis nous depòsits d’extinció del foc.