Emergència Climàtica publica els bases dels ajudes a ajuntaments per a l’execució de plans locals de prevenció d’incendis forestals aprovats

Connect on Linked in

L’import dels ajudes per a l’anualitat 2021 s’eleva a 500.000 euros

Es subvencionarà l’obertura i el manteniment d’àrees tallafocs i discontinuïtats en la vegetació, la millora de depòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis i la instal·lació d’hidrants, entre altres mesures

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha publicat l’ordre de bases reguladors per a la concessió d’ajudes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana en els exercicis 2021, 2022 i 2023, destinades a l’execució d’actuacions incloses en plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) aprovats.

L’objecte de la subvenció, que estarà dotada amb 500.000 euros per a 2021 i la convocatòria dels quals és publicarà en breu, és ajudar els ajuntaments a l’execució dels mesures de prevenció d’incendis forestals establides, planificades i programades en els plans locals de prevenció d’incendis forestals aprovats. És a dir, els beneficiaris d’aquestes subvencions són els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que compten en el seu municipi amb un PLPIF aprovat i vigent.

Els actuacions subvencionables seran l’obertura de noves àrees tallafocs o zones de discontinuïtat lineal, fins i tot tractaments de la vegetació al costat de vials com a bandes de seguretat o faixes auxiliars, contemplats en els PLPIF; l’obertura de noves àrees tallafocs o zones de discontinuïtat perimetral en llocs d’alta afluència de persones o d’ús públic; i l’obertura, condicionament o creació d’àrees o punts estratègics de gestió (PEG).

També és concediran ajudes al manteniment i conservació d’àrees tallafocs o zones de discontinuïtat lineal o perimetral, així com àrees o punts estratègics de gestió (PEG), al manteniment mitjançant conreu de camps de cultiu com a zones de discontinuïtat en masses forestals, fins i tot operacions de desbrossament i conreu en bancals en desús agrícola eventual, sempre que no supose un canvi de l’ús forestal ni un canvi de cultiu segons la normativa ambiental; i al manteniment, reparació i millora de pistes forestals.

Així mateix, és finançarà l’adaptació i millora de depòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals, la instal·lació d’hidrants per a l’extinció d’incendis forestals, així com la redacció de memòries i documents tècnics necessaris per a tramitar l’expedient d’ajudes.

En la Comunitat Valenciana existeixen 542 municipis, dels quals 525 han de disposar d’un PLPIF per tindre en el seu terme municipal superfície forestal. En l’actualitat s’han aprovat 325 PLPIF (algun d’aquests plans aprovats està pendent de la seua publicació en el DOGV), la qual cosa suposa que el 62% dels municipis de la Comunitat Valenciana compten amb el PLPIF aprovat.