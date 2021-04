Emergències coordina la vigilància preventiva de les forces i cossos de seguretat en les àrees naturals i espais d’oci per Setmana Santa

Print This Post

També s’ha activat el pla de prevenció d’incendis forestals, amb un 14% de reforç de la Sala 1·1·2 i la vigilància durant les 24 hores del dia per part del Servei de Bombers Forestals

El secretari autonòmic en Emergències, José María Ángel, llança un missatge de prudència a la ciutadania per a evitar l’avanç de la COVID-19 i previndre els incendis forestals en el medi natural

L’Agència Valenciana Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) coordina des d’aquest dijous Sant, a les diferents forces i cossos de seguretat en la vigilància preventiva dels paratges naturals, culturals i d’oci de la Comunitat Valenciana davant la previsió d’una gran afluència de visitants i de l’increment dels desplaçaments amb motiu de la festivitat de Setmana Santa i Pasqua.

A més d’una major presència policial en aquestes àrees, la vigilància es reforçarà amb controls aeris en les zones rurals amb xalets o casetes de camp disseminades per a dissuadir concentracions de persones o festes de particulars.

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, s’ha reunit aquest matí amb responsables de la Delegació de Govern, la Policia adscrita a la Generalitat i les prefectures de policia de les setze ciutats més poblades de la Comuntat Valencina per a coordinar les accions de reforç, des de hui i fins al 12 d’abril, per a la vigilància dissuasiva tant en les zones naturals més visitades com en les àrees comercials d’aquestes ciutats.

El secretari autonòmic ha demanat a la ciutadania “responsabilitat i prudència” en el compliment de les mesures anti COVID per a evitar l’avanç del coronavirus i que, davant la previsió de major afluència en el medi natural, “s’extremen les precaucions per a previndre incendis forestals”.

La AVSRE ha remés una circular a tots els Ajuntaments valencians per a recordar les restriccions actuals en vigor fins al 12 d’abril i recomanar-los la convocatòria de les juntes locals de seguretat que coordinen el treball conjunt entre les policies locals, la policia nacional, guàrdia civil i policia de la Generalitat “en el control i correcte compliment de les mesures sanitàries per part de la ciutadania”.

La circular també recorda als municipis que les zones d’acampada i els refugis en la Comunitat Valenciana romanen tancats i que, en les àrees recreatives obertes durant el dia, ha de complir-se la normativa COVID. En la mateixa missiva es demana major vigilància i control dels comportaments o hàbits que puguen provocar risc d’incendi forestal.

Pla de prevenció d’incendis forestals

Fins al dia 12 d’abril, la Generalitat augmentarà la vigilància àrea i terrestre de la superfície forestal i de les mesures dissuasives per a evitar incendis forestals.

El Servei de Bombers Forestals de la Generalitat farà tasques de prevenció durant les 24 hores del dia i el telèfon únic d’emergències 1·1·2 ha incrementat el seu personal en un 14%.

El dispositiu coordinat per Emergències està compost per més de 80 mitjans d’extinció terrestres, 16 mitjans aeris i més de 700 persones a la Sala d’atenció de trucades d’emergències 1·1·2.

Entre les mesures dissuasives, s’adopten mesures preventives com si fóra nivell 3 de preemergència, és a dir, risc extrem d’incendis forestals. Això implica la prohibició de crema en els terrenys forestals, contigus o amb una proximitat menor a 500 metres d’activitats com la crema de marges de cultius o restes agrícoles i forestals; crema de canyar o matolls lligats a aprofitament ramader, cinegètic o un altre tipus; i operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.

Les cremes aprovades en plans locals, així com totes les cremes ja concedides per al mateix període queden suspeses. També es realitzen vols de vigilància preventiva amb avions preparats per a efectuar descàrregues si fóra necessari intervindre en qualsevol incendi.