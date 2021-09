Emergències coordina l’extinció de 1.331 incendis durant l’estiu

Connect on Linked in

En total s’han cremat 857 hectàrees de bosc, la meitat en els focs de Rafelguaraf i Azuébar, els dos més greus

L’Agència Valenciana de Seguretat i resposta a les Emergències (AVSRE), que depén de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, ha coordinat un total de 1.331 incendis durant els mesos de juny a agost d’enguany, la majoria (1.140) de vegetació i 191 que han afectat terreny forestal.

En total, durant l’estiu s’han cremat 857 hectàrees de bosc. I entre els incendis declarats, els de Rafelguaraf i Azuébar són els que majors conseqüències han tingut, amb 177’76 i 420’61 hectàrees cremades en cada cas.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Púbica, Gabriela Bravo, ha explicat que “cada incendi és una pèrdua, però, en línies generals, aquest estiu no ha sigut especialment virulent en les nostres muntanyes”. Segons ha detallat, “s’han produït 1.331 incidents dels quals 191 han afectat terreny forestal i els 1.140 han sigut incendis de vegetació que no han afectat terrenys forestals, és a dir, estem parlant de cunetes, descampats i zones de bosc baix i matoll sense especial valor ecològic”.

Si comparem amb l’estiu anterior, 2020 va registrar una quantitat menor d’incendis i hectàrees afectades, però va ser un any marcat per les restriccions a la mobilitat per la pandèmia. En 2019, any sense limitacions, van tindre lloc més focs, però es va cremar la mateixa quantitat d’hectàrees que aquest estiu. Els anys anteriors, entre 2015 i 2018, les xifres són similars, al voltant de 150 incendis forestals.

La AVSRE ha disposat un operatiu estival diari per a 2021 de 432 persones entre mitjans terrestres i aeris formada per 280 bombers i bomberes forestals de la Generalitat, 45 autobombes, 9 helicòpters i 9 avions.

La titular d’Interior ha recordat que aquest estiu “s’han reforçat en un 50% els vols de vigilància preventiva, especialment en els paratges boscosos d’especial vulnerabilitat i durant les hores centrals del dia, i en un 17% el personal que atén el telèfon d’Emergències 1·1·2 Comunitat Valenciana”.

A això s’han sumat els mitjans de prevenció de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica i els efectius dels tres consorcis provincials de bombers, les brigades de la Diputació de València, personal de la UME, Guàrdia Civil i policies locals dels diferents ajuntaments, així com la Policia de la Generalitat.

La Generalitat Valenciana ha destinat 89 milions d’euros (un 10% més que en 2020) a les tasques d’extinció d’incendis.