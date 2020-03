Emergències difon als municipis recomanacions per a disminuir la propagació de la enfermedad

Connect on Linked in

Els municipis han de desenvolupar un Pla de Contingència Municipal i preveure les mesures necessàries per a mantindre els serveis bàsics

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha difós aquest dimecres una circular a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb recomanacions d’actuació per a previndre les conseqüències de l’expansió del COVID-19, que anirà actualitzant en funció de l’evolució de la crisi.

Són recomanacions d’actuacions orientades a disminuir la propagació de la malaltia i a evitar l’alarma social i insisteix que “donades les característiques sanitàries de la situació, les actuacions s’han de realitzar en estreta coordinació amb les definides per les autoritats competents en Salut Pública, l’Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública”.

Entre les recomanacions de la circular estan la definició dels grups de risc en cada municipi, l’elaboració de plans de contingència per part de les empreses, pública o privades, que presten serveis essencials, així com la previsió de les mesures de auotoprotección en les empreses per a evitar que s’interrompa el servei. L’Agència suggereix també la realització dels plans de contingència per part dels responsables municipals.

Recomanacions en serveis i centres de treball municipals

En la mateixa circular, sempre seguint les recomanacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’han traslladat recomanacions per a la implantació de mesures individuals i col·lectives que garantisquen la prestació de serveis i atenció a la ciutadania però que eviten o minimitzen la propagació del COVID-19.

