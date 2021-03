Emergències gestiona més de 770.000 incidents i coordina les actuacions de 15.000 efectius durant el primer any de pandèmia

Connect on Linked in

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, destaca el paper decisiu de la Policia de la Generalitat i del Servei de Bombers Forestals per a garantir una resposta ràpida i eficaç a la ciutadania

El Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) ha gestionat 770.380 incidents des que es va declarar el primer estat d’alarma fa un any.

En aqueix període ha coordinat a 15.000 efectius per a donar resposta als més de tres milions de crides que ha rebut el 1·1·2 des de llavors.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha destacat “l’esforç de coordinació que ha dut a terme la Generalitat des d’Emergències tant per a adequar les seues plataformes tecnològiques i operatives com per a modificar la seua estructura de funcionament amb l’objectiu d’adaptar-les a la petició de suport i assistència requerides durant la pandèmia pels municipis i per la ciutadania”.

Una de les principals actuacions coordinades per l’Agència de Seguretat i resposta a les Emergències des del CCE ha sigut el suport als ajuntaments en la seua resposta enfront de la COVID-19, a través del Pla de Suport i Coordinació Municipal. 361 localitats han requerit suport en algun moment de la pandèmia.

El tipus d’assistències més sol·licitades ha sigut el repartiment domiciliari d’aliments i recursos de primera necessitat a persones discapacitades o majors que viuen soles; el transport de queviures i material sanitari per als ajuntaments; i la neteja o desinfecció d’espais sensibles.

En aqueix sentit, el Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat “ha sigut una peça clau per a donar una resposta ràpida i eficaç a la ciutadania i als ajuntaments”, ha indicat Gabriela Bravo.

La titular d’Interior ha explicat que des que es va aprovar el primer estat d’alarma, el cos multiemergències ha efectuat 413 intervencions relacionades amb la COVID-19, ha repartit material desinfectant en 274 municipis i ha realitzat 3.665 actuacions de repartiment de guants i màscares, tant en ajuntaments com en residències de majors, associacions de protecció civil o quioscos. A més, s’ha encarregat de l’aigualeig i desinfecció d’instal·lacions públiques de 122 localitats.

“L’altra pedra angular en la lluita contra el coronavirus”, segons Bravo, ha sigut la Policia de la Generalitat, que durant el primer any de pandèmia ha atés 506.850 serveis directament relacionats amb la Covid-19 en coordinació amb altres forces i cossos de seguretat.

La Unitat adscrita ha interposat prop de 10.000 denúncies per incompliment de la normativa Covid i ha sancionat a 1.866 establiments per incomplir les restriccions dels més de 18.000 que ha inspeccionat en l’últim any.