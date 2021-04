Emergències lidera un projecte nacional per a millorar la geolocalització de les telefonades al 112

Print This Post

El sistema precisa la ubicació de la persona que telefona al 112 en un radi de 15 a 20 metres, la qual cosa millora la resposta i rapidesa dels efectius d’emergències

Ja s’ha implantat en fase de prova en la Comunitat Valenciana, Catalunya i Canàries abans d’estendre’l a tots els 112 d’Espanya en els pròxims mesos

El Centre de Coordinació d’Emergències lidera un projecte nacional per a millorar la geolocalització de les trucades realitzades al telèfon únic d’emergències 112. El sistema Advanced Mobile Location (AML), que ja està en fase de proves en la Comunitat Valenciana, Catalunya i Canàries, permet precisar geogràficament l’origen de la crida amb una exactitud d’entre 15 i 20 metres.

D’esta manera, es redueix el radi de localització, que fins al moment oscil·lava entre 2 i 5 quilòmetres en zones urbanes i entre 40 i 50 Km en zones muntanyenques, la qual cosa facilitarà una resposta més eficaç dels serveis d’emergències. En els pròxims mesos l’AML s’implantarà en tots els 112 d’Espanya.

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, ha explicat que la ubicació exacta de la persona que telefoneu al 112 “és un dels paràmetres més important per a garantir la resposta immediata dels efectius d’emergències”.

En aquest sentit, gràcies al sistema AML desenvolupat per la Generalitat, “es millora la rapidesa en l’atenció i agilita l’arribada dels serveis que es desplacen”.

El grup de treball per a la implantació de l’AML a Espanya compta amb la col·laboració del Ministeri d’Interior, a través de la Direcció General de Protecció Civil, i la Secretària d’Estat de Seguretat; del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital; i dels operadors de telefonia mòbil.

El sistema Advanced Mobile Location (AML)

L’AML és un servei d’ubicació d’emergència disponible en telèfons intel·ligents que obté ubicacions altament precises gràcies al mesurament de tres paràmetres: l’antena dels operadors mòbils, el GPS del telèfon i les connexions wifi actives.

Fins ara, els serveis d’atenció telefònica 112 d’Espanya comptaven amb un sistema basat en la informació proporcionada pels operadors mòbils, segons la ubicació de les seues antenes i la connexió dels telèfons a aquestes antenes. Això permetia localitzar la ubicació de les crides en un radi d’entre 2 i 5 quilòmetres en el cas de zones urbanes, i d’entre 40 i 50 quilòmetres si l’usuari es trobava en una zona muntanyenca.

Amb l’AML, la Sala del 112 rep la telefonada d’una banda i les dades de localització per un altre en el mateix instant en es marca el nombre únic d’emergències. A més, aquestes dades s’actualitzen cada pocs segons, precisant i afinant cada vegada més la ubicació.

Un dels principals reptes del projecte ha sigut el desenvolupament del programari necessari per a posar en marxa l’AML ja que es requereix un únic punt des d’on enviar la informació de tota Espanya a Google.

El personal tècnic del 112 Comunitat Valenciana ha liderat el desenvolupament d’un Sistema de Recepció i Distribució (SRD) que permetrà rebre les dades de tots els centres autonòmics d’emergències en un únic punt i rebotar després la informació a la comunitat autònoma competent.

Aquest programari emmagatzema les dades durant el període necessari per a ser processats i després, una vegada confirmada la recepció per part dels serveis d’emergència, s’eliminen.