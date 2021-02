Emilio Ontiveros, catedràtic emèrit d’Economia de l’Empresa, ens anima a assistir a la XIII Setmana de la Economia, d’Alzira 2021

Connect on Linked in

Del 15 al 19 de febrer, XIII Setmana de l’Economia, Alzira 2021

Emilio Ontiveros ens anima a assistir a la XIII Setmana de la EconomiaEmilio Ontiveros és tota una eminència en el món de l’economia.

El catedràtic emèrit d’Economia de l’Empresa de la Universitat Autònoma de Madrid i fundador i president d’Analistes Financers Internacionals, té una ponència molt interessant preparada, on reflexionarà sobre les possibilitats que s’obrin a l’economia espanyola amb la disposició de les ajudes proporcionades pels fons europeus.Vols saber més? Assabenta’t en la XIII Setmana de l’Economia! Emilio presentarà la seua ponència “Recuperació i modernització de l’economia espanyola”, el dimecres 17 de febrer, a les 18.30.Mentrestant, us ha deixat un aperitiu sobre el que us podeu esperar. No us ho podeu perdre!