Emivasa primera organització d’Europa del sector de l’aigua que certifica la seua capacitat de resposta davant qualsevol

Valía: «és un orgull per a València i la seua àrea metropolitana rebre este reconeixement, perquè reflecteix el treball per garantir l’accés a un bé vital com és l’aigua potable»

Emivasa s’ha convertit en la primera empresa d’Espanya de qualsevol àmbit i en la primera d’Europa del sector de l’aigua que certifica la seua capacitat de resposta davant qualsevol contingència, com la viscuda per la covid-19, gràcies al reconeixement per part de l’entitat AENOR amb la certificació UNE-ISO-22301:2020. Esta distinció, una de les més complicades d’obtindre, avala que l’organització pot garantir sempre un servici públic essencial com és la gestió de l’aigua davant qualsevol eventualitat.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua i presidenta de la EMSHI ha declarat que és «un orgull per a València i la seua àrea metropolitana rebre este reconeixement, perquè reflecteix el treball de l’Ajuntament i de l’Entitat Metropolitana per garantir l’accés a un bé vital com és l’aigua potable, no solament en condicions normals, sinó també en situacions excepcionals o amb complicacions».

El mes de maig passat de 2020 Emivasa va ser seleccionada per l’Organització Mundial d’Estandardització ISO per a explicar el seu model de gestió i la seua estratègia davant els organismes internacionals.

L’avaluació de la capacitat de resposta real d’Emivasa s’ha centrat en tres aspectes fonamentals: la preparació dels recursos humans, el seu grau de transformació digital per a evitar «l’error humà» i el compromís com a filosofia empresarial de tota la plantilla per a assegurar que passe el que passe, siga com siga la contingència o el risc al qual calga fer front, el subministrament d’aigua potable està garantit.

Esta auditoria és «un fidel reflex a la capacitat d’Emivasa i dels rectors públics del servici a la ciutat de València per a garantir la continuïtat d’un servici essencial com és el proveïment d’aigua davant qualsevol mena de situació com la que estem vivint amb la gestió de la pandèmia», ha assegurat la regidora, qui ha afegit que «este reconeixement constata que estem completament preparats amb els més alts nivells de qualitat davant qualsevol adversitat en serveis tan essencials com és la gestió de l’aigua». «Emivasa, la societat mixta creada per l’Ajuntament de València i Global Omnium per a la gestió del cicle integral de l’aigua a la ciutat de València, ha sigut pionera en la implantació d’un sistema de gestió i a manifestar eixe instint de curiositat per a millorar dia a dia la seua capacitat de resposta», ha subratllat.

La certificació obtinguda ara és la norma més exigent a la qual s’ha enfrontat la companyia, que ha vingut precedida d’una auditoria completa i rigorosa i que ha suposat el reconeixement a l’esforç realitzat per Emivasa en la gestió d’un servici públic en qualitat i quantitat suficients per als més d’1,6 milions de ciutadans i ciutadanes de València i la seua àrea metropolitana, que consumeixen aigua potabilitzada en les plantes de la Presa, a Manises i El Realón, a Picassent. A més, la regidora del Cicle Integral de l’Aigua de València i presidenta de l’EMSHI ha declarat que «este premi no ens farà relaxar gens. Som capdavanters en el món i volem continuar sent-ho».