Emocionant victòria de Quart de Poblet en la 41a edició Memorial Xiquet de Quart

Un dels actes que no falten en les festes locals de Quart de Poblet és el memorial Xiquet de Quart. Quaranta-un anys seguits, només interromputs en 2020 per la pandèmia, se celebra aquesta competició en memòria d’un dels grans jugadors de pilota de tots els temps, el mític Xiquet de Quart.

L’equip local, compost per Adrián, Víctor Bueno i Arcusa, es va imposar al visitant integrat per Roberto, Herrera i Jordi per 70-50.

Més mèrit encara va tindre la victòria si tenim en compte que unes hores abans Adrián acabava de jugar el torneig Diputació en la modalitat de frontó per parelles en la qual també el seu equip va resultar guanyador per 41-24.

Abans de la competició es va realitzar una exhibició de pilota en la modalitat de raspall amb xiquets de l’Escola d’entre set i onze anys. El futur d’aquest esport a Quart de Poblet està assegurat com van poder comprovar els assistents que van guardar en tot moment les mesures sanitàries per a combatre la Covid-19. L’alcaldessa Carmen Martínez, el regidor d’Esports, Francsico José Hidalgo, el responsable de projectes europeus Bartolomé Nofuentes així com la directiva del Club de Pilota van assistir a un partit en el qual Nemesio Serrano va ser, una edició més, l’apuntador de Xiquet de Quart.

Tots es van mostrar molt contents de poder reprendre aquesta tradició després de l’aturada per la Covid-19