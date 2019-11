Emocions a flor de pell a l’exaltació d’Alba Carrió com a Fallera Major d’Alzira 2020

Print This Post

El Gran Teatre d’Alzira ha acollit la Presentació i Exaltació de la Fallera Major d’Alzira i Regina de les Festes 2020, Alba Carrió i Martínez. Acompanyada pels seus familiars i amics, Alba es va sentir emocionada en proclamar-se com a màxima representant de les falles alzirenyes per al pròxim any.





Lourdes Burgos, Fallera Major d’Alzira 2018 va conduir l’exaltació d’Alba. Un acte que li va fer recordar els moments viscuts com a fallera en l’exercici faller de l’any 2018. El mantenidor de l’esdeveniment va ser el periodista i actor valencià Joan López.



Un acte on Alba es va envoltar de tradició i cultura fallera. És un dels molts moments que li queden per viure les falles 2020.