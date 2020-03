«Emple@lacàsser», el Fòrum d’Ocupació, a punt d’estrenar la seua quarta edició

Connect on Linked in

La cita tindrà lloc el 6 de març al Centre Social d’Alcàsser

El pròxim divendres 6 de març, des de les 9 del matí fins a les 14 hores, el Centre Social d’Alcàsser acollirà la quarta edició del Fòrum d’Ocupació «Emple@lacàsser».



Per a aquest any, s’ha confirmat un total de 12 empreses assistents amb una suma de 85 ofertes de treball. També hi ha assegurada la participació de més de 200 persones que s’han inscrit amb intenció de trobar en el Fòrum un lloc de treball o orientació per a la seua recerca.



Aquests assistents, al llarg de la jornada, tindran l’oportunitat d’entrevistar-se amb els responsables de recursos humans de les empreses de la zona, així com assistir a tallers i xerrades per a millorar la seua ocupabilitat, o rebre orientació laboral i informació relativa a l’ocupació per part de set entitats de suport a persones desocupades.



En aquest sentit, es comptarà amb la presència de Gema Font, formadora en comunicació i creativitat d’empresaris i emprenedors, que realitzarà un taller per a potenciar la forma en la qual ens venem a les empreses. També estarà Juan Ignacio Corencia, orientador de «L’Espai Labora de Silla» que explicarà com trobar treball en l’era digital, així com amb les experiències dels alumnes d’«Et Formem Alcàsser», qui compartiran la importància dels Certificats de Professionalitat i les seues eixides professionals.



I tancarà la participació Ricardo Marí, periodista especialitzat en la comunicació on i offline, que mostrarà en la seua xerrada les formes per a fer-se més visible, diferenciar-se i ser la persona escollida en un procés de selecció.



A més, els inscrits a través de la pàgina web podran accedir a entrevistes amb les empreses assistents: Access, Adecco, Fundació Adecco, Eulen, EulenFlexiplan, Randstad, Fundació Randstad, Leroy Merlin, Corvan, Walkerpack, Grup Atentia i Grup Noa’s. També, aquelles persones que no van poder inscriure’s a través de la web, disposaran d’un espai per entregar el seu currículum vitae a les empreses participants i sol·licitar una entrevista durant l’esdeveniment.



Es pot obtenir més informació al voltant del Fòrum «Emple@alcàsser» 2020 en la pàgina web de l’esdeveniment www.emplealcasser.es.