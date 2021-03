Empresaris i municipis de la pista de Silla s’uneixen contra l’ampliació de l’autovia

Print This Post

Els alcaldes dels municipis de la pista de Silla s’han reunit amb els representants dels parcs comercials d’Alfafar, Sedaví i Masssanassa.



Aquesta reunió ha analitzat la problemàtica de l’ampliació de la pista de Silla i les seues conseqüències per als municipis afectats.

Els representants dels parcs comercials d’Alfafar, Sedaví i Massanassa s’han reunit amb els ajuntaments dels municipis situats en la pista de Silla per a tractar la problemàtica de l’ampliació de la pista de Silla (V-31) i les conseqüències que comporta per a les localitats de la zona.



En la reunió, duta a terme en el centre comercial MN4 d’Alfafar, s’ha realitzat la presentació d’un estudi de trànsit en el qual s’analitzava com afectarien les obres d’ampliació de la V-31 als accessos dels municipis i, per consegüent, a l’activitat comercial i industrial dels seus polígons.



De la mateixa manera, s’ha exposat la problemàtica que això comportaria en èpoques de fortes pluges, augmentant el risc d’inundacions en els termes municipals i zones urbanes dels municipis.



Així mateix, els alcaldes han destacat que aquest projecte d’ampliació de la pista de Silla no contempla accions que valoren alternatives cicle per als vianants, i implica un aïllament de les zones urbanes del parc natural de l’Albufera.

És per això que tant els ajuntaments, com tot el sector industrial i comercial, s’han posicionat totalment en contra d’aquest projecte. S’ha creat un front comú per a estudiar i presentar al·legacions oferint alternatives, que es consensuaran i es presentaran al Ministeri de Foment.

Els alcaldes i representants empresarials reclamen una revisió d’aquesta acció tant des del punt de vista comercial, que valore l’existència de l’entramat industrial i comercial de la zona, com des del punt de vista de mobilitat sostenible, amb opcions i alternatives que permeten una connexió sostenible entre les zones urbanes i el parc natural.