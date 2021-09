EMT realitzarà 300 activitats en els seus projectes educatius durant el curs 2021-2022

Print This Post

Les inscripcions per a “EMT a l’Escola”, “Mou-te amb EMT” i “EMT Per a Totes” s’han duplicat per a este curs escolar

Desenes de centres s’han inscrit ja per a participar en prop de 300 activitats gratuïtes que l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València oferirà durant el curs 2021-2022 a través dels seus projectes educatius “EMT a l’Escola”, “Mou-et amb EMT” i “EMT Per a Totes”. Enguany les inscripcions s’han duplicat respecte al curs anterior, molt marcat per les restriccions de la pandèmia.

L’empresa municipal posa cada any a la disposició de la comunitat educativa una sèrie d’activitats gratuïtes que es desenvolupen a l’aula i en rutes amb autobús per a donar a conéixer el servici públic que EMT oferix a la ciutat a fi de garantir una mobilitat sostenible, responsable i segura. A través d’estes accions formatives, també es pretén conscienciar als més joves sobre els beneficis socials i mediambientals de l’ús de transport públic.

En el cas de “EMT a l’Escola”, dirigit a l’alumnat de Primària, ja hi ha previstes 157 activitats per al nou curs escolar, mentre que per a “Mou-et amb l’EMT”, dirigit a grups de Secundària, Batxillerat i Formació Professional, s’han programat 85. Totes elles es realitzaran amb les mesures necessàries per a garantir la seguretat de l’alumnat.

Destaca l’augment de les inscripcions en el nou projecte inclusiu “EMT Per a Totes”, que passa de les 17 activitats realitzades durant el curs passat a les 52 activitats programades per a este, i que es realitzaran en centres per a persones amb diversitat funcional, ocupacionals i centres de persones majors.

“Estem molt contents pel bon acolliment d’esta nova iniciativa amb la qual hem ampliat els nostres projectes educatius per a atendre les necessitats específiques de totes les persones usuàries. És un projecte molt important que ens permet continuar avançant cap a un transport públic més accessible i inclusiu”, ha recordat el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi.

Durant el passat curs escolar, més de 2.000 alumnes i alumnes van participar en els projectes educatius d’EMT, que es van adaptar a cada moment a les necessitats de la pandèmia i van incorporar les mesures necessàries per a garantir la seguretat de tots i totes.

El procés d’inscripció per a poder participar en estes activitats continua obert, per la qual cosa els centres educatius de València i els pobles que ho desitgen poden inscriure’s a través del correu electrònic projeducatius@emtvalencia.es .