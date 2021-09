EMT reforça l’oferta per a la tornada de l’activitat laboral i escolar

Print This Post

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha reforçat l’oferta de tretze de les seues línies per a incrementar les freqüències de pas els dies laborables davant la tornada de l’activitat laboral i escolar. D’esta manera, es millora el servici de les línies 7, 8, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 31, 35, 98 i 99, així com del servici especial “porta a porta” que s’ofereix per a persones amb diversitat funcional.

A més, hui s’ha reactivat la línia 63 per a connectar els dies laborables l’Estació del Nord amb el campus de Burjassot i facilitar els desplaçaments dels estudiants universitaris. També s’ha restablit el recorregut final de la línia 98 fins a l’Estació del Cabanyal per a donar connexió entre l’estació i el campus universitari de Tarongers. Coincidint amb l’inici del curs escolar, la línia 73 també torna a realitzar les entrades al CIPFP Misericòrdia en el seu horari habitual.

En esta nova temporada, l’empresa municipal continua millorant el servici als Pobles del Sud amb un increment de l’oferta habitual de la línia 24 cap al Palmar i la 25 al Perelló, tant els dies laborables com els caps de setmana.

“Continuem fent esforços per a oferir un servici de qualitat amb la màxima oferta possible de cara a la volta a la rutina després de l’estiu i la celebració dels actes fallers. A més, els tècnics han revisat tots els horaris per a ajustar-los i millorar la regularitat de totes les nostres línies”, ha explicat el president d’EMT, Giuseppe Grezzi.

D’altra banda, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) situada en la Universitat Politècnica de València (UPV) ha reobert hui les seues portes per a atendre les consultes dels universitaris amb el començament de les classes.