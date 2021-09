EMT transportarà gratuïtament la ciutadania amb motiu de la Marató València Trinidad Alfonso

Print This Post

El regidor Giuseppe Grezzi ha donat a conéixer este servici, que es prestarà fins a les 16.00 hores, i es completarà amb un dispositiu especial

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) facilitarà els desplaçaments en transport públic durant la celebració de la Marató València Trinidad Alfonso, el pròxim 5 de desembre. Concretament, oferirà un servici especial gratuït per a tota la ciutadania fins a les 16 hores “amb la finalitat de fomentar la mobilitat sostenible i pal·liar les possibles molèsties de allò que, en definitiva, és una festa que situa a València en el mapa internacional de les grans manifestacions esportives”.

Així es recull en el conveni de col·laboració que ha presentat hui regidor de Mobilitat, i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, “un acord en el qual – segons les paraules de l’edil- l’Empresa Municipal de Transports i la Societat Esportiva Correcaminos, que juntament amb l’Ajuntament organitza esta prova, tornen a unir forces per a aconseguir la millor celebració de la marató”

El regidor Giuseppe Grezzi ha donat a conéixer estet conveni al costat del president de la SD Correcaminos, Paco Borao, enfront d’un dels autobusos d’EMT “que facilitarà la difusió d’esta aliança i la conscienciació de la ciutadania en els pròxims mesos”.

“A més, com cada any, el dia de la prova EMT disposarà de dispositiu especial al carrer i reforçarà el servici telefònic de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, que també estarà oberta el diumenge al matí per a atendre les persones usuàries”, ha afegit el regidor.

“Així mateix -ha continuat l’edil- la col·laboració es potencia amb 2.200 targetes Móbilis que rebrà el personal voluntari de la prova perquè puguen desplaçar-se de manera sostenible en els autobusos municipals durant l’esdeveniment”.

Per la seua seua, el president d’SD Correcaminos, Paco Borao, ha destacat que l’acord és “fonamental per a corredors i acompanyants, però la Marató té una vinculació estreta amb la ciutat i volem facilitar aqueix accés a tots els veïns, a més de poder cuidar com es mereix al nostre voluntariat”. “Volem que l’impacte de la prova, pel que respecta a la mobilitat, siga el menor possible”, ha conclós Borao.