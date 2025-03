EMT València circularà ininterrompudament les 24 hores del dia durant la setmana fallera

L’empresa municipal activa tots els seus recursos i oferix 3 milions de places des del 15 i fins al 19 de març per a desplaçar-se amb les majors garanties

Es milloren també els servicis per als moments de major afluència de públic com són les mascletaes, l’Ofrena, la Nit del Foc i la Nit de la Cremà

A més, la companyia es reforça un 12 % i oferix 330.000 places més de l’habitual gràcies a l’arribada dels primers 20 autobusos híbrids i articulats

L’Empresa Municipal de Transport (EMT) activa tots els seus recursos i es reforça al màxim davant l’arribada dels dies grans de les Falles 2025. La companyia oferix 3 milions de places per a desplaçar-se per tota la ciutat durant la setmana fallera, des del 15 de març fins a les primeres hores del dia 20.

Del total dels 3 milions de places que oferix EMT València per a moure’s de manera fluida i eficaç durant la “setmana gran”, una bona part serviran per a comptar amb servici ininterromput de transport públic durant les 24 hores del dia. A més, la companyia es reforça un 12 % i oferix 330.000 places més de l’habitual gràcies a l’arribada dels primers 20 autobusos híbrids i articulats dels quals ha programat la companyia per als pròxims mesos.

D’esta manera, totes les línies nocturnes de la companyia, que també operen en horari diari, dupliquen els seus servicis i prologuen la seua activitat per a treballar sense interrupció des del dia 15 de març i fins després de la Cremà. Estes línies són les 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 62, 64, 67, 70, 72, 73, 81, 93, 99 i C3, a les quals també se suma la 92, des del dia 16. Es tracta de línies que oferixen una connexió molt pròxima amb els escenaris principals de les festes o que discorren al voltant de les grans vies, i amb les quals serà possible acostar-se no sols als grans esdeveniments que se celebren durant el dia, sinó també a les celebracions nocturnes com són els concerts de falles, els castells i la Nit del Foc.

Segons ha explicat el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, EMT València “ha programat un quadre especial d’eixides per a redistribuir tots els seus servicis de manera que es concentren els reforços en tots i cada un dels moments de major afluència. D’esta manera, s’atendrà de manera fluida i eficaç les necessitats de mobilitat de tots els sectors de la ciutadania, des del món faller fins als turistes, visitants ocasionals i tota classe d’usuaris habituals o puntuals.”

Així mateix, Carbonell ha subratllat que estos reforços i millores “tenen dos objectius clars com són mantindre amb totes les garanties i amb tots els recursos possibles el servici públic de transport i oferir la més àmplia possibilitat que tots puguen gaudir sense noses dels grans esdeveniments fallers que es despleguen a la ciutat”.

Dispositiu especial

A partir del dia 15 de març i durant els dies grans de les Falles, ja amb el centre tancat al trànsit, EMT activarà un dispositiu especial per als moments de major afluència de públic com són les mascletaes, l’Ofrena, la Nit del Foc i la Nit de la Cremà.

Amb este dispositiu la majoria de les línies finalitzaran els seus recorreguts el més pròxim possible a l’epicentre de les festes, per a facilitar tots els desplaçaments. Així, les línies 6, 7, 9, 11, 14, 19, 27, 35, 40, 60, 62, 67, 70, 71, 72 i 73 arribaran fins a la plaça d’Espanya. I les línies 4, 6, 8, 11, 16, 26, 28, 32, 70, 71 i 81 fins a la plaça de Tetuan i Porta de la Mar. Altres línies, com la 10, 31, 64, 92 i 93 circularan per les grans vies. I, al seu torn, les línies 13, 23, 24 i 25 continuaran arribant fins a la Porta de la Mar.

Igualment, es manté la connexió amb l’Estació Joaquín Sorolla, i fins al front marítim, molt demandada per la població i turistes, mitjançant la recentment modificada línia 31, que circularà per la gran via Marqués del Túria servint, a més, d’unió entre la Porta de la Mar i plaça d’Espanya.

Tota la informació sobre els nous itineraris i rutes alternatives podrà consultar-se en la secció “Última hora” d’EMT i en les seues xarxes socials. Per a facilitar el normal desenrotllament de la mobilitat pública i l’accés dels ciutadans sense dificultats als autobusos municipals, la companyia ha activat també un dispositiu especial de gestió i assistència als autobusos i d’informació continuada als seus usuaris i usuàries.

D’altra banda, des del dia 16 la companyia comptarà cada dia amb prop de 60 inspectors caps i oficials distribuïts en punts estratègics com a plaça d’Espanya, Porta de la Mar, Vivers o el carrer Xàtiva. També, la companyia també desplegarà 90 informadors diàriament per a assistir als passatgers i passatgeres i resoldre tots els seus dubtes sobre desplaçaments, horaris i noves rutes. Entre el 16 i 19 de març, es localitzaran 40 punts informatius en espais estratègics segons els actes de cada jornada.

A més, durant els dies festius es manté operatiu el servici especial de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) per telèfon, missatgeria (WhatsApp i Telegram) i xarxes socials. Des del 12 i fins al 19 de març, l’horari d’atenció els caps de setmana és de 9:00 a 20:00 hores i, del 13 al 17, de 8:00 a 21:00 hores. A través d’este servici EMT resol de manera immediata fins a 150.000 consultes al dia sobre desplaçaments i horaris.