EMT València reforça 30 línies amb un increment mitjà del 24% per a cobrir els actes fallers

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha posat en marxa un ampli dispositiu per afrontar el creixement de la demanda de mobilitat en els dies previs a la Setmana Fallera.

Amb un reforç mitjà del 24,4% en 30 línies de la seva xarxa, la companyia aposta per un transport públic eficient i proper als principals esdeveniments fallers.

La companyia municipal posa en marxa un equip de carrer de 50 inspectors caps i oficials, i altres 50 informadors, per a coordinar la circulació dels autobusos i resoldre tots els dubtes dels passatgers.

S’han planificat recorreguts alternatius en les 30 línies reforçades per a acostar als ciutadans el més a prop possible a la plaça de l’Ajuntament.

Per a les 30 línies reforçades s’han planificat nous recorreguts per a acostar als passatgers el màxim possible al centre de la ciutat. Els principals punts d’arribada i eixida dels autobusos, es concentren en les places d’Espanya i Sant Agustí, la Gran Via de les Germanies, la Gran Via del Marqués del Túria, la Porta de la Mar, la plaça de Tetuan i el carrer del General Palanca.

Esta planificació es mantindrà durant els pròxims dies i fins al començament de la Setmana Fallera. A partir del 15 de març, EMT València treballa de manera paral·lela en dos direccions.

Els reforços es multiplicaran, fins i tot més que altres anys, després de l’arribada dels primers 20 nous autobusos híbrids i articulats.

I pràcticament totes les línies de la xarxa comptaran amb nous itineraris per a cobrir eficaçment el considerable increment de la mobilitat en els dies grans de les Falles i acostar el màxim possible als passatgers fins als principals pols d’interés faller i les seues destinacions habituals.