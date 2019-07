En Alcàsser l’actual Alcaldessa Eva Zamora, del PSPV, ha signat un pacte per la governabilitat de l’Ajuntament d’Alcàsser amb Maria Jose Garcia, portaveu de Ciudadanos.

Print This Post

Dit pacte ha estat sotmès i refrendat prèviament per les assemblees de les dues formacions.

La finalitat de dit Pacte entre el Partit Socialista i Ciudadanos en l’Ajuntament d’Alcàsser és aconseguir un acord de govern que siga transversal, de progrés i amb l’estabilitat necessària per dur endavant les polítiques que Alcàsser necessita per a continuar avançant mitjançant l’aprovació d’un pressupost municipal, fins ara prorrogat des de 2016, i que tant necessita el poble d’Alcàsser.

Segons l’alcaldessa Socialista, Eva Zamora i la portaveu de Ciudadanos Maria José Garcia:

Per davant d’interessos partidistes, les dues formacions polítiques hem posat els interessos d’Alcàsser. Hem buscat punts d’encontre i espais de consens perquè els veïns i veïnes d’Alcàsser esperen respostes i amb el present acord volem proporcionar-les treballant des de cadascuna de les àrees municipals pensant sempre en les persones, i posant-les sempre per davant de les sigles dels nostres partits.

Maria José Garcia ostentarà la regidoria d’Urbanisme i Serveis i entrarà a formar part de la Junta de Govern Local.

Aquests acords per a un govern estable i de progrés a l’Ajuntament d’Alcàsser, son fruit de la negociació entre el Partit Socialista i Ciudadanos, arran del bloqueig institucional que es preveu en la present legislatura.

Al respecte, manifesta l’alcaldessa d’Alcàsser – No podem paralitzar les polítiques que el nostre poble necessita; la primera mesura del pacte serà incorporar més d’un milió d’euros al pressupost de 2019 que encara tenim la intenció d’aprovar abans d’acabament de l’estiu.

Per la seua part, M José Garcia ha manifestat que – el present pacte es basa en la confiança mútua entre les persones de cada formació política més enllà dels colors polítics, on hem arribat a un punt d’encontre i a un compromís per a dur endavant les mesures estrela de tots dos programes electorals, pensant sempre en la millora de qualitat dels veïns i veïnes d’Alcàsser.

Política de diàleg i de consens. Política que en els pobles fan les persones.