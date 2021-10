En breu es comunicarà si la rehabilitació del Monestir de la Murta d’Alzira es per fi una realitat

Connect on Linked in

Davant la imminent confirmació per part de la Generalitat Valencia de l’aprovació per a incloure la rehabilitació del Monestir de la Murta dins dels pressupostos de 2022, l’Ajuntament d’Alzira, a l’últim plenari celebrat al mes de setembre va aprovar per unanimitat una moció conjunta de tots els grups amb representació al consistori per donar un pas més per a fer d’este projecte una realitat.

L’acord sol·licitava al President de la Generalitat Valenciana i al Conseller d’Hisenda els fons necessaris –la quantitat de 1.200.000 euros dels Pressupostos Participatius- per a l’adequació i per a la recuperació i posada en valor de la Torre dels Coloms del Monestir de la Nostra Senyora de la Murta d’Alzira, patrimoni de tots els valencians. Una sol·licitud que compta amb el suport de les associacions i entitats socials del nostre poble, així com al conjunt de la població.

La societat alzirenya i associacions com Amics de la Murta, mitjançant les xarxes socials han sigut pilar fonamental en la difusió per tal de poder votar als pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana i aconseguir que la rehabilitació del Monestir de la Murta siga un dels projectes estimats al document.

La regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar ha manifestat que “la societat alzirenya en el seu conjunt ha mostrat el seu suport a l’emblema per excel·lència de la nostra ciutat: el Monestir de Santa Maria de la Murta. Els alzirenys i alzirenyes fan valdre el patrimoni de la nostra ciutat i lluiten per la seua conservació. L’Ajuntament, amb la totalitat de tots els partits, es suma també a esta reivindicació de tota una ciutat. Junts aconseguirem retornar-li al Monestir de la Murta l’esplendor que mereix”.