En Burjassot ja es poden sol·licitar parcel·les lliures dels Horts Socials

Connect on Linked in

La regidoria de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Burjassot, que dirigeix l’Alcalde, Rafa García, a través de l’Oficina de Sostenibilitat Local, ha informat que les persones interessades poden formalitzar les seues sol·licituds per a optar a una de les parcel·les dels Horts Socials que, actualment, estan lliures. Actualment hi ha dotze parcel·les lliures. Les persones interessades poden formalitzar la seua sol·licitud, telemàticament, en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot . Si s’opta per l’efectuar la sol·licitud de manera presencial en el Servei d’Atenció Ciutadana, situat a la Casa de Cultura, s’hauran de demanar cita prèvia. El termini de presentació de sol·licituds s’obri per decret cada vegada que el departament tècnic responsable, en aquest cas l’Oficina de Sostenibilitat Local, considera oportuna la incorporació de nous usuaris.

Les sol·licituds poden presentar-se tant per part de persones físiques com per part d’associacions. Per a ser admesa qualsevol sol·licitud i entrar en el procés selectiu s’ha d’acreditar que es compleixen diferents requisits. En el cas de persones físiques, estar empadronades a Burjassot almenys des d’un any abans de cursar la sol·licitud. En el cas d’associacions, estar inscrites en el Registre Municipal d’Associacions o, en el cas d’associacions o institucions sense ànim de lucre i amb un projecte prioritari d’ajuda a persones amb pocs recursos o necessitats especials, o amb uns objectius estatutaris clars de difusió i promoció de l’agricultura ecològica o de valors mediambientals, només caldrà demostrar que exerceixen la seua activitat en el municipi de Burjassot. Cada persona, unitat familiar, associació o entitat només podrà presentar una sol·licitud.