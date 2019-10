En els pròxims, els ciutadans de València sabran si han d’estar o no a les meses electorals del 10N

Print This Post

València ja ha fet el sorteig sumant-se a altres localitats com Alzira o Cullera que l’acollirà prompte.

Quasi tot a punt per a acollir una vegada més les eleccions del pròxim 10 de Novembre. València acollia la sessió extraordinària del Ple de la corporació en la qual s’ha fet el sorteig preceptiu per a configurar les meses electorals, segons establix la Llei orgànica del règim electoral general. La sessió ha estat presidida per l’alcalde de València, Joan Ribó.

A la ciutat de València són 583.311 les persones convocades a les urnes en esta convocatòria al parlament espanyol (Congrés i Senat), segons les dades de l’Oficina del Cens Electoral. El nombre de meses electorals serà de 926, i 590 les seccions, que es disposaran en un total de 274 col·legis electorals. La localització de les meses electorals es fa segons criteris geogràfics.

En esta convocatòria, la mesa que compta amb un major nombre de potencials votants es localitza al districte 3 (Abastos), secció 27-B, amb 993 votants; i la que té el menor nombre és la de la subsecció 3C del districte 19 (Pobles del Sud), amb 242 electors. En total, a la circumscripció de València concorren un total de 18 candidatures a la cambra baixa i 16 a la cambra alta.

Segons el que preveu la normativa, la formació de les meses electorals competix als ajuntaments sota la supervisió de les juntes electorals de zona. La presidència i les vocalies de les meses electorals han de ser designades per sorteig públic entre totes les persones incloses en la llista d’electors de cada mesa.



Aquells ciutadans i ciutadanes a qui l’atzar haja deparat esta responsabilitat rebran en els pròxims dies la corresponent notificació, junt amb un manual d’instruccions sobre les seues funcions. Altres municipis de València, com Alzira o Cullera ja han realitzat aquest sorteig o el faràn en els pròxims dies.