En estos moments, hi ha 81 persones ingressades amb coronavirus als hospitals valencians, 8 d’elles en l’UCI

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Comunitat Valenciana ha registrat des de l’última actualització 330 nous casos per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 12.781 persones. 114 dels nous casos s’han associat als diferents brots detectats en la Comunitat Valenciana. En estos moments, 142 són considerats casos aïllats, però que poden ser associats a brots després de les investigacions que Salut Pública està duent a terme en aquests moments. Finalment, 74 són casos dels quals s’ha iniciat en les últimes hores la investigació de la seua traçabilitat. De tots ells, el 45% corresponen a persones d’entre 20 i 40 anys.

D’altra banda, s’han donat 102 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix a 18.037 persones. D’esta forma, en estos moments hi ha actius 984 casos, la qual cosa suposa un 4,80% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 81 persones ingressades: 11 a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 17 a la província d’Alacant, d’ells 3 en l’UCI; i 53 a la província de València, 5 d’ells en UCI.

En l’última setmana no s’ha registrat cap defunció per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions es manté en 1.477 persones: 227 a la província de Castelló, 513 en la d’Alacant i 737 en la de València.

Respecte als nous brots apareguts es repartixen de la següent manera València 15 casos relacionats amb l’àmbit social, 11 amb l’oci nocturn i 4 en el laboral. Museros, 4 casos d’origen familiar, en Sueca hi ha un brot d’origen social amb 7 casos, igual que en Alfàs del Pi amb 5 casos. Per altra banda en Mislata 5 casos relacionats amb l’oci nocturn.