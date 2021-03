En Falles en BIOPARC València “tots som xiquets”

Connect on Linked in

Amb el joc virtual ”Crea la teua falla BIOPARC” els més xicotets podran divertir-se realitzant composicions sobre paisatges del parc amb animals i plantes per a finalitzar amb a tradicional “cremà” mentre escolten una “mascletà”

Estem immersos en la setmana fallera, amb vacances per als estudiants i temps lliure per a dedicar a l’oci. En les circumstàncies excepcionals d’enguany on ha de prevaldre la salut i seguretat, BIOPARC vol, una vegada més, proposar l’experiència d’acostar-se a la naturalesa. I, en aquesta ocasió, perquè es gaudisca tant al parc, a l’aire lliure, com des de qualsevol lloc, a través dels dispositius mòbils.

Perquè els més xicotets puguen entretindre’s amb alguns dels seus animals favorits, des de BIOPARC s’ha preparat un recurs lúdic per a conéixer millor la biodiversitat.

Amb el joc virtual “Crea la teua falla BIOPARC”podran divertir-se creant els seus propis “monuments fallers”, al mateix temps que afavoreixen la conscienciació sobre la necessitat de protegir el medi ambient. Mitjançant una senzilla aplicació, podran realitzar totes les composicions que vulguen triant un fons, a manera de llenç, sobre el que col·locar al seu antull animals i motius naturals, a més d’escriure, dibuixar i acolorir. Podran triar entre tres fotografies reals del parc, de la sabana en l’estació seca i en la humida i el bosc de baobabs. Posteriorment anar afegint vegetació i animals entre els quals trobem girafes, zebres, ximpanzés, lèmurs, suricates, cocodrils, serps, etc. Com totes les falles, també podran incloure “frases” per a anar creant una història i, finalment, la “cremà” de la falla no sense abans pujar el volum del dispositiu per a escoltar una típica “mascletà”. Pot fer-se tantes vegades com es desitge i si s’imprimeixen en manera pantalla o en paper poden compartir-se o realitzar concursos amb la família o amics.

I perquè aquests dies tots puguem sentir-nos com a xiquets, BIOPARC ofereix del 16 al 19 de març entrades a preu infantil, de 18 euros. Una promoció limitada i exclusivament en línia que, amb el codi BIOFALLAS21 ens dona accés a la compra d’entrades a aqueix preu especial. Una oportunitat de descobrir el “oci amb causa” que ens permet conéixer a les noves cries, contemplar escenes entranyables amb les famílies de goril·les i ximpanzés o simplement fer una passejada a l’aire lliure per a acostar-nos a la naturalesa salvatge dins de la ciutat.

BIOPARC continua incrementant l’oferta de serveis perquè l’experiència de la visita siga excel·lent. L’exhibició educativa “El Cicle de la vida” ofereix dues sessions diàries i els restaurants i cafeteries, afigen a les àmplies terrasses l’obertura dels espais interiors. Tot això amb la implementació de les mesures de salut i seguretat establides a cada moment per les autoritats el que ens permet gaudir d’una jornada completa d’immersió en la naturalesa més amenaçada.