En la Cimera Mundial del Clima de Madrid, una taula rodona específica comptarà amb les aportacions de València Capital Mundial del Disseny 2022

El projecte València Capital Mundial del Disseny 2022 mostrarà demà, dimecres 4 de desembre, el valor del disseny en les solucions enfront del canvi climàtic. La capitalitat participa en esta trobada amb els Premis Nacionals d’Innovació i Disseny de 2019 en la taula rodona “Disseny, Innovació i Canvi Climàtic” en la Zona Verda de la Cimera.

L’alcalde Joan Ribó ha donat el seu suport a la iniciativa, cridant l’atenció sobre “les possibilitats que ens obri un disseny que tinga en compte la sostenibilitat en el nostre dia a dia, tant en l’àmbit del consum conscient, com de la qualitat de vida per a la ciutadania”.



L’alcalde s’ha pronunciat en estos termes “per la importància que té el disseny no solament en la generació de polítiques públiques, sinó també en els hàbits de la població en general”. D’esta manera, segons ha apreciat Joan Ribó “és un èxit que en la Vint-i-cinquena Conferència de les Parts (COP25) de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), els exponents de la Capitalitat Mundial del Disseny que ostenta València en 2022 puguen transmetre com transformar el món també a través del disseny”. “València vol estar a l’avantguarda en la lluita contra el canvi climàtic, i així volem demostrar-ho davant Nacions Unides”, ha dit l’alcalde de València.



La taula rodona “Disseny, Innovació i Canvi Climàtic” comptarà amb les aportacions del director estratègic de València Capital Mundial del Disseny 2022, Xavi Calvo, i dels guanyadors valencians dels Premis Nacionals d’Innovació i Disseny 2019, la dissenyadora Marisa Gallén i l’empresa Point, especialitzada en mobiliari de disseny d’exterior, representada pel seu director comercial, Vicent Pons.



També participarà en la taula rodona José Romo, conseller delegat de FHECOR Enginyers Consultors, Menció Especial en Disseny en la modalitat “Empresa” en els Premis Nacionals d’Innovació i Disseny 2019. Moderarà esta taula de debat el professor de Disseny Estratègic en la IEDE Business School, César Astudillo.



En esta trobada es posarà en valor el projecte València Capital Mundial del Disseny 2022, un projecte de l’Associació València Capital del Disseny amb l’impuls del Ajuntament de València, de Presidència de la Generalitat Valenciana, de Turisme València, de Fira València i de la Marina de València.



A més, segons Xavi Calvo, “ja en el desenvolupament de la candidatura de València prestem especial atenció als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La sostenibilitat i el disseny són una part important no sols del programa d’activitats proposades per a 2022 sinó que serveixen d’eix de gran part del discurs del projecte. Per això, per a nosaltres, haver estat convidats a esta cimera suposa una excel·lent oportunitat per a contar la Capitalitat i per a entaular converses entorn del paper del disseny front de la gran amenaça global del canvi climàtic”.



Segons el director estratègic del projecte, ser Capital Mundial del Disseny en 2022 no és únicament una suma d’esdeveniments per a València sinó també “la posada en marxa d’un procés sistèmic en quant a la presència del disseny en les institucions i una oportunitat per a activar el canvi de mentalitat” necessari per a assumir i demostrar que “des del disseny, es poden posar en funcionament solucionis a problemes globals”.



VALÈNCIA CAPITAL MUNDIAL DEL DISSENY 2022



Articulat al voltant del lema “El disseny mediterrani de València. Disseny per al canvi, disseny per als sentits”, reivindica una manera de mirar amb implicacions geogràfiques, però també estètiques, ètiques, filosòfiques i polítiques. De gener a desembre, cada mes estarà protagonitzat per un tema global a partir de quatre tipus d’esdeveniments: exposició, congressos, tallers i xerrades.



El focus se centrarà en continguts com el disseny enfront del canvi climàtic, el disseny mediterrani, el compromís del disseny en la igualtat de gènere, la història del disseny, el relat a partir del disseny, el desenvolupament industrial i el disseny i la naturalesa, entre altres.