En La Pinyata d’Alzira es fiquen de gala per rebre Halloween

Una botiga de moltíssima tradició que posa en marxa un any mes la temporada de Halloween

Una moda que any rere any agafa més solera en la nostra vida, tots volem portar la millor disfressa i el millor maquillatge per tal de passar una nit més que terrorífica

En la Pinyata ho saben bé, i omplin la tenda de tota mena d’articles de decoració, disfresses, mascares, perruques…

És el moment ara! No et quedes sense disfressa!!