En la UPV desenvolupen un sistema basat en biosensors d’alta sensibilitat per a la detecció directa de SARS-CoV-2 en aire

El sistema ideat permetrà quantificar la càrrega viral en espais interiors com a habitatges, restaurants, aules, cinemes o mitjans de transport

Investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideat un nou sistema, basat en un biosensor màssic d’alta sensibilitat, que monitora en continu senyals per a la detecció directa de SARS-CoV-2 en aerosols atmosfèrics. El dispositiu, en fase de prototip, permet avaluar la qualitat de l’aire i la detecció primerenca de virus en espais interiors com per exemple habitatges, aules, restaurants, cinemes o mitjans de transport.

El sistema que han desenvolupat es tracta d’un biosensor màssic que utilitza anticossos específics capaços de detectar el virus SARS-CoV-2 en aire.

Els estudis preliminars s’han realitzat utilitzant partícules similars a virus (VLP) no infectives desenvolupades per Luis Martínez Gil, María Jesús García Murria i Ismael Mingarro, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València.

La metodologia i prototip desenvolupat per l’equip del IDM es troba actualment en la fase d’avaluació a nivell hospitalari, en un estudi que s’està duent a terme en col·laboració amb el servei de Medicina Preventiva i Qualitat Assistencial de l’Hospital General Universitari de Castelló, dirigit per Mario Carballido Fernández.

El desenvolupament d’aquest prototip ha sigut finançat per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, en el marc de la crida que el mes de març passat va llançar als agents del Sistema d’Innovació de la Comunitat Valenciana per a desenvolupar solucions innovadores en la lluita contra el coronavirus.