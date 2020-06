En marxa el primer estudi per a avaluar l’impacte de les associacions de Torrent

Print This Post

Una iniciativa de l’Ajuntament de Torrent amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud



La regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Torrent, amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud, ha iniciat una campanya per a mesurar l’impacte social i econòmic de les associacions de Torrent. Per a la realització d’aquest estudi és necessària la participació del teixit associatiu de la ciutat mitjançant la resposta d’un qüestionari. La presentació de l’estudi està previst per al mes d’octubre, coincidint amb el I Encontre de l’Associacionisme en Torrent.

Les associacions de la ciutat de Torrent realitzen una funció essencial en les polítiques de desenvolupament, medi ambient, promoció dels drets humans, joventut, salut pública, cultura, festes, creació d’ocupació i altres de similar naturalesa, per això és important comptar amb un estudi que demostre amb dades objectives quin és l’impacte real del teixit associatiu.

L’estudi també servirà per a visibilitzar, valorar i reconéixer l’aportació social i econòmica que el teixit associatiu de Torrent fa a la societat, quant a persones associades, voluntàries, hores de dedicació i recursos econòmics. A més, el fet de disposar d’informació objectiva i actualitzada també servirà per a demostrar que la confiança en el tercer sector no és cega, sinó que les organitzacions són transparents i que aporten i enriqueixen a la societat.

Qüestionari on-line

Per tal de donar visibilitat i valorar l’aportació de les associacions de Torrent, s’ha habilitat un qüestionari que incideix en la realitat social, econòmica i humana del teixit associatiu. La informació recollida mostrarà una fotografia de la situació en la qual es troben les associacions de la ciutat.

El qüestionari, que es pot emplenar on-line, estarà disponible fins al dimarts 30 de juny en la següent adreça: bit.ly/ImpacteTorrent.