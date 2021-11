En marxa el quint programa d’itineraris d’inserció sociolaboral amb 90 participants a Meliana

Connect on Linked in

Un any més, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb el finançament del Fons Social Europeu (FSE), ha possibilitat a l’Ajuntament de Meliana desenvolupar, des dels Serveis Socials d’Atenció Primària, la quinta edició del Programa d’Itineraris Integrats d’Inserció Sociolaboral per a persones en situació o risc d’exclusió social.

Com recorda la regidora de Serveis Socials, Marta Valero, “L’objectiu del programa és pal·liar les dificultats d’integració en el mercat laboral. Així, s’ofereix orientació i guia personalitzada a través d’accions individuals i grupals per a fomentar, entre altres aspectes, les competències personals i laborals”.

L’ajuda concedida enguany ascendeix a 133.928,56 €, destinats a la contractació del personal que executa el programa, així com despeses associades a formació, materials, assegurances, publicitat, despeses de funcionament per a desenvolupar el projecte i altres que es destinaran a cobrir l’assistència a esdeveniments i realització de les activitats previstes.

La responsable detalla: “En el programa s’atén unes 90 persones del municipi, amb un alt percentatge de participació de dones, d’edats compreses entre els 21 i 61 anys. I destaquem d’aquestes persones la seua motivació cap a la participació en el programa i en les activitats que se’ls proposa”.

S’ha contractat un total de 9 professionals per a la realització del projecte: una auxiliar administrativa, quatre orientadores laborals, dos professionals de filologia hispànica (per a docència de castellà), un tècnic Informàtic (per als tallers de TIC) i la directora del projecte.

El projecte inclou accions grupals com ara classes de castellà i tallers de noves tecnologies amb la finalitat de contribuir en la inclusió digital. Està programada la formació externa personalitzada i la participació en esdeveniments relacionats amb l’ocupació, com ara l’assistència a la Fira d’Ocupació de Sagunt; i també l’assistència a activitats culturals per a conéixer el municipi, com la visita al palauet de Nolla; i de sensibilització en la gestió adequada del medi ambient, en aquest cas la visita al Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana. El programa es desenvoluparà fins a final de desembre d’enguany i es realitza a les instal·lacions de l’Escola Permanent d’Adults i de la Llar dels Jubilats.