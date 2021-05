En marxa el Taller de jardineria a Picassent per a persones amb diversitat funcional

Connect on Linked in

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Diversitat Funcional, ha posat en marxa este programa d’intervenció socioeducativa per a la prevenció e inserció social d’un grup de 14 persones del municipi. El curs està subvencionat al 100% per fons propis municipals i té un cost de més de 80.000 euros

14 veïnes i veïns de Picassent estan participant ja en el taller de jardineria que ha començat esta setmana a les instal·lacions del Centre municipal de «Les Palmeres». Així, fins el pròxim 30 de juny, es desenvoluparà este programa d’intervenció socio comunitària que farà una parada durant els mesos de juliol i agost i que es reprendrà després al mes de setembre i fins a desembre de 2021.

Les sessions formatives es desenvolupen seguint un protocol anticovid per garantir totes les mesures de seguretat i salut davant la Covid19 on, a més, s’han format dos grups de 7 persones cadascun, coordinats per la tècnica de l’àrea i per dos monitores especialitzades en esta matèria.

El curs pretén formar les persones participants perquè puguen treballar en un futur com a jardiners, treballadors de parcs urbans, entre d’altres, i aconseguir d’esta manera, una formació en la instal·lació, manteniment i millora de jardins i zones verdes. A més, d’entre els objectius que presenta el pla del formació d’este taller municipal destaquen que l’alumnat puga desenvolupar actituds que fomenten l’autonomia personal, la preparació i adquisició de coneixements per a l’eixida al món laboral, reforçar l’hàbit per al treball en grup, fomentant així la col·laboració i la participació en comú.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i el regidor de l’àrea de Diversitat Funcional, Carles Silla, han visitat estos dies l’alumnat al Centre per conèixer el treball que estan realitzant, i desitjar-los un bon aprofitament del curs. Durant la seua visita, la primera edil s’ha mostrat molt contenta d’esta posada en marxa, perquè segons ha manifestat, «la considerem necessària i imprescindible per a este col·lectiu de persones i les seues famílies. D’esta manera, poden fomentar les seues relacions socials, la seua autonomia personal i rebre així una preparació i una formació adequades per la seua inserció laboral».