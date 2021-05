En marxa la conversió de la plaça de l’Església de Paiporta en espai compartit per a vianants

Connect on Linked in

El govern local trau a concurs la redacció del projecte de reurbanització d’aquest espai emblemàtic i els carrers adjacents, que tindran com a eix fonamental la mobilitat a peu. La plaça gravita actualment entorn a la circulació de vehicles a motor

La junta de govern de Paiporta ha aprovat recentment, a petició de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, la convocatòria del concurs públic per a la redacció del projecte de la conversió de la plaça de l’Església de Sant Jordi en espai amb prioritat per a vianants. En l’actuació s’inclouen també trams dels carrers Església, Doctor Ferran, López Trigo i València.



Actualment, aquest espai emblemàtic de Paiporta gravita entorn a la circulació de vehicles a motor. L’Ajuntament té la intenció de recuperar l’espai per a la mobilitat a peu, amb pas permés per al trànsit de vehicles del veïnat.



L’actuació a la plaça de l’Església de Sant Jordi és una de les que estan previstes en el Pla d’Inversions Municipals 2021-2024, amb una provisió de fons per a enguany de més de 900.000 euros. Aquest dilluns s’obrin ja les pliques de les ofertes rebudes per a redactar el projecte. Posteriorment, l’oferta guanyadora d’acord amb els criteris tècnics es licitarà, s’adjudicarà l’obra en un nou concurs públic i s’executarà.



Per tant, la nova plaça de l’Església de Sant Jordi serà un espai en consonància amb els principis marcats pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Paiporta, document aprovat al 2017 i que promou els desplaçaments a peu, aposta per una Paiporta més amable, amb preponderància del transport de zero emissions, i menys protagonisme per al vehicle privat.

L’objectiu final del PMUS, a través d’aquesta i altres actuacions, és reduir els gasos d’efecte hivernacle i promoure hàbits saludables i la inclusió de les persones majors i amb dificultats per a moure’s, però també de les xiquetes i xiquets, que han de recuperar el protagonisme en l’espai públic.

La plaça de l’Església de Sant Jordi és un espai fonamental per a la mobilitat a Paiporta ja que, a més de comptar amb l’església, es troba en el camí cap a l’estació de metro i acull també el Centre Cultural, amb la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz i el Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA).

Compta, a més, amb un bon nombre de bars i restaurants, a més d’un supermercat i diferents negocis com un quiosc, una llibreria, un estanc, un basar i altres tipus de negocis que la converteixen en un dels indrets més concorreguts de Paiporta.

Des de la plaça, a més, parteix el carril bici que, a través del camí del Mal Pas, unirà la localitat amb el futur anell verd metropolità, la connexió en bicicleta amb els pobles del voltant, especialment, la veïna Picanya, però que també donarà eixida amb bici o patinet a València ciutat i a la resta de la comarca.

Per a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, la remodelació de la plaça «s’emmarca dins de l’aposta encetada al 2015 per una mobilitat sostenible i d’un poble més amable per als desplaçaments a peu, que ens permetrà recuperar un espai central dins de la vida del poble». El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat ha afegit que «abordem una actuació que millorarà la plaça i que està en consonància amb les polítiques de pacificació del trànsit i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle».

L’actuació suposarà un canvi radical d’enfocament en els usos i equilibris d’aquesta plaça, que actualment està enfocada a la funció de pas per als vehicles privats a motor. La intenció de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat és, d’acord amb el PMUS, convertir-la en un espai per a passejar, disfrutar i relacionar-se, amb menys soroll i fums i on persones de totes les edats, especialment les xiquetes i xiquets, troben un lloc d’esplai central en la vida social, comercial i cultural de Paiporta.