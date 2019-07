En marxa les primeres accions per a la celebració del XII Congrés Citrícola de l’Horta Sud

Print This Post

La sala de reunions del Poliesportiu municipal ha acollit una reunió on han participat el regidor de l’àrea d’Agricultura, Joan Vicent Aguado i diversos membres del comité organitzador del Congrés Citrícola que tindrà lloc al nostre municipi cap a finals del mes d’octubre.



L’edició d’enguany, la número 12, pretén ser una radiografia de l’actual crisi que travessa el sector per estudiar i tractar, des d’una visió més positiva, aquells aspectes que puguen afavorir el rendiment de les explotacions agràries, amb la reconversió i el canvi de cultius, entre d’altres. Per això, totes aquelles persones interessades en este tema tenen una oportunitat única per participar de les diferents sessions i ponències amb professionals del sector que analitzaran en diverses parts els temes a tractar. La data concreta de celebració s’anunciarà en breu.



«Esta cita és ja un referent en la comarca pels seus continguts gràcies a la participació de tècnics experts en la matèria», ha assenyalat el regidor de l’àrea d’Agricultura, Joan Vicent Aguado.