En marxa les proves PCR en la nova ubicació al carrer Verge del Carme de Picassent

L’Ajuntament ha instal·lat dos mòduls a la baixada del carrer Verge del Carme per millorar la realització d’estes proves des del Centre de Salut.



Davant l’augment de casos al municipi, i les cues provocades per les persones que acudeixen a fer-se les proves sanitàries davant la COVID-19, l’Ajuntament i el Centre de Salut s’han coordinat per millorar la realització de proves PCR i test d’antígens a les persones citades per part del centre sanitari. Amb la nova ubicació es facilita l’accés a persones tant que acudeixen a la seua a cita a peu com aquelles que volen accedir en cotxe.



Este nou lloc per a fer les proves PCR ha millorat tant l’accés a la zona com l’eficiència a l’hora de fer les proves. Salvador Marató, regidor de Seguretat Ciutadana “hem vist que la interferència amb el mercat municipal ha millorat i amb esta manera d’actuar s’augmenta la privacitat dels pacients”. Per la seua banda la doctora Magdalena Martínez, coordinadora del Centre de salut, ha assenyalat que des d’un punt de vista professional també ha servit per a agilitzar molt el seu treball.