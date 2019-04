En resposta al comunicat emés hui per SanitatSolsUna en el qual s’afirma que existeix falta de manteniment a l’Hospital d’Alzira després d’un any de reversió, el Departament de Salut de la Ribera vol manifestar el següent

Print This Post

El manteniment INTEGRAL del Departament de Salut de la Ribera (tant de l’Hospital d’Alzira com dels seus centres d’Atenció Primària), està adjudicat, per concurs públic, a l’empresa Ferrovial, que s’encarrega del manteniment diari de mobiliari i infraestructures (a excepció de la pintura) de tot el Departament de Salut.

Per aquest motiu, és ABSOLUTAMENT FALS que, tal com afirma SanitatSolsUna en el seu comunicat, tot el relatiu al manteniment del Departament de Salut haja de passar per un “complicat procés burocràtic”, corresponent a l’empresa Ferrovial el treball diari de manteniment.

L’adequació de les infraestructures i la millora i substitució de mobiliari ha sigut una de les prioritats de la Conselleria de Sanitat des del primer moment de la reversió, davant la troballa de greus deficiències heretades de l’antiga empresa concessionària.

Aquestes deficiències, sens dubte fruit de la progressiva deterioració que han anat patint els centres sanitaris de la comarca després de 20 anys d’activitat, no van ser pal·liades per l’empresa concessionària amb inversions que hauria d’haver escomés en el seu moment i que van deixar en mans de l’actual direcció del Departament de Salut.

En aquest sentit, i a tall d’exemple, cal destacar les greus deficiències oposades per la Conselleria de Sanitat en zones com les cobertes de l’Hospital d’Alzira, tal com van posar de manifest les torrencials pluges que va registrar la comarca el mes de novembre passat i que han obligat l’actual direcció del centre a invertir més de 58.000 euros en la seua impermeabilització urgent.

El mateix pot indicar-se respecte al mobiliari heretat de l’empresa concessionària, amb llits procedents fins a de l’antic Hospital de Saint Lucia i que ha obligat l’actual direcció a escometre inversions d’urgència per a anar substituint-les progressivament, amb una inversió realitzada, fins al moment, de prop de 167.0000 euros en l’adquisició de 65 nous llits.

O la realització de treballs de pintura NECESSARIS i INDEMORABLES en la façana del Centre de Salut de L’Alcúdia per un import de 41.000 euros.