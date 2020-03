“En terra no és el meu lloc” continua la campanya de conscienciació per a l’arreplegada d’excrements dels gossos a Alzira

Connect on Linked in

La campanya es realitza de manera conjunta entre les regidories de Serveis Urbans i Sanitat Pública



L’Ajuntament d’Alzira, des de les regidories de Servicis Urbans i Salut Pública, incidix en la campanya de conscienciació ciutadana encaminada a fer comprendre a les persones propietàries de gossos la necessitat de retirar els excrements de les seues mascotes de la via pública. Esta iniciativa es va iniciar en l’any 2015, i des d’eixe any en els principals parcs i jardins de la ciutat pengen dels fanals banderoles amb el lema de la campanya “En terra no és el meu lloc”, amb referència als excrements de les mascotes que podem trobar en la via pública o en els parcs sense que hagen sigut arreplegats pels amos dels gossos. De fet, el cartell compta amb la imatge identificable d’un excrement.



El regidor i la regidora de les dos àrees implicades en esta campanya, Fernando Pascual, o Gemma Alós, coincidixen a assenyalar que la campanya és necessària davant les reiterades queixes de les veïnes i veïns d’Alzira, per la falta de civisme d’alguns/es propietaris/àries de mascotes.



Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, incidix a assenyalar que la presència d’excrements en la via pública deteriora la imatge de la ciutat, dificulta les tasques de neteja, a més de suposar un perill de seguretat pel problema d’esvarades i caigudes que pot comportar, i per tal de seguir conscienciant han sigut substituïts un total de quaranta banderoles en els principals parcs i jardins de la ciutat.



Per la seua banda, la regidora de Sanitat Pública, Gemma Alós, assenyala que “Cal fomentar les normes de convivència, ja que els excrements dels gossos a l’aire lliure s’han convertit en un greu problema amb forta repercussió en la salut de les persones, i també dels animals. Per controlar-ho és important la retirada dels excrements de la via i els parcs públics i brindar, inclús, informació als que ignoren les conseqüències sobre la salut humana, especialment la dels més menuts.