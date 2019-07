En ús el nou pàrquing del c/ Sor Isabel de Villena de Meliana

Connect on Linked in

Després del condicionament del solar municipal del c/ Sor Isabel de Villena, d’uns 2.000 m2, ja es troba en ús el nou pàrquing amb 78 noves places per a cotxes -una de mobilitat reduïda- i 10 per a motos. S’hi han invertit 31.612,96 € i l’obra ha sigut executada per Asfaltos Vilar Chasán, SL.

Com indica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, “es tracta d’una actuació per tal de millorar i augmentar l’oferta d’aparcament del veïnat de la zona, més encara després que s’hi van haver de suprimir 80 places per a ubicar el traçat de l’Anell Verd metropolità al seu pas per aquesta zona urbana”. Així, en total, enguany s’hi han fet quatre actuacions que han suposat ampliar en 180 places l’aparcament que hi havia a la zona, 100 més que abans de l’execució de l’Anell Verd. Concretament, en aquest pàrquing recentment obert, en el pàrquing habilitat davant de la gasolinera i de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre, el pàrquing del Conservatori Municipal i un tram del c/ Mosaiquers (aparcament en bateria).

D’altra banda, l’edil explica: “aquest pàrquing disuassiu, a més, forma part d’una sèrie d’actuacions que tenen la finalitat de canviar la mobilitat urbana i tendir a la pacificació del trànsit a la zona del centre urbà”. Així, just en aquesta zona s’ubicarà el pas inferior per a vianants de la línia del metro, amb la qual cosa s’hi podrà aparcar i accedir caminant al centre en no res. La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ja està redactant el projecte del pas.

A més, per la seua proximitat a l’estació del metro, en estar construït el pas inferior, el pàrquing també funcionarà com a zona d’aparcament que facilite l’ús del metro i l’accés a València amb transport públic, més sostenible, i evitar així el desplaçament a la ciutat en vehicle privat.