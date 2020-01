Encontre UE Tavernes – Sd Sueca

Connect on Linked in

El Tavernes guanya al SD Sueca per la mínima

La UE Tavernes de la Valldigna ha començat l’any com va acabar el passat, amb una victòria a casa. Les festes nadalenques no han suposat un problema per a la plantilla, que ha vençut a la SD Sueca per la mínima, 1-0, i se situa tercer a dos punts del líder, mancant que juguen els seus respectius partits els altres equips

Després de la victòria, la UE Tavernes suma 37 punts i es col·loca com a tercer provisional en la classificació. Per a continuar amb aquesta bona ratxa visitarà a l’Alcàsser CF. D’altra banda, l’SD Sueca es manté a cinc punts de la classificació, mancant que juguen els altres equips. Si l’equip vol la permanència haurà de començar a sumar en el seu següent partit, en el qual rebrà al CD Pedreguer



Durant els primers quaranta-cinc minuts de trobada no hi ha hagut un clar dominador del mateix malgrat la gran diferència que hi ha en la classificació, encara que no oblidem que el Sueca va aconseguir empatar el seu últim partit a casa del *segudo, la *UD Castellonenca. Sense un dominador clar, tots dos equips han gaudit, pràcticament, del mateix nombre d’ocasions amb un perill similar

En la segona meitat, l’equip local ha eixit a mossegar per a evitar perdre la ratxa de no perdre cap trobada en el seu estadi, feu fonamental per als interessos de l’equip. Fruit d’aquesta major intensitat, l’equip s’ha avançat en el marcador mancant menys de vint minuts per al final. El lluminós no ha variat fins que l’àrbitre ha declarat la conclusió d’aquest.



