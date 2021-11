ENESA desautoritza al ministre Planas i s’alia amb Agroseguro per a retallar l’assegurança de cítrics

Connect on Linked in

Les principals organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana –l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), ASAJA Alacant-Joves Agricultors i La Unió de Llauradors i Ramaders– i la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana denuncien que Miguel Pérez, director de ENESA, un organisme autònom del Ministeri d’Agricultura, desautoritza al ministre Luis Planas i s’alia amb Agroseguro per a preparar la major destralada de l’assegurança de cítrics en els seus més de 40 anys d’història.

El ministre d’Agricultura es va comprometre durant la seua recent visita a València a ampliar cobertures i a continuar desenvolupant les assegurances agràries. No obstant això, pocs dies després el director de ENESA ha desautoritzat el seu càrrec superior en el ministeri assegurant, en el marc del grup de treball de l’assegurança de cítrics, que el Govern no sols no millorarà aquesta línia, sinó que recolza els plans de Agroseguro per a eliminar l’extensió de garanties en cas de pedra de tots els cítrics i els danys en qualitat de vent de llimes a partir de la pròxima campanya.

El sector agrari, al costat de la totalitat dels governs de les comunitats autònomes productores de cítrics, s’oposa rotundament a “la sorprenent i paradoxal decisió de ENESA, que deixa en evidència al ministre i posa en perill un de les assegurances més implantades de l’agricultura espanyola en tornar 20 anys arrere. L’assegurança es va crear per a donar una garantia de renda als productors, no perquè es folren quatre empreses a costa de tots. ENESA prefereix quedar-se sola al costat del monopoli de Agroseguro i el Consorci de Compensació. Aquesta no és la ENESA dels agricultors i no sabem si és la ENESA de les portes giratòries, no sabem els interessos que té però no fa bona olor”.

Els representants del sector remarquen que “ja no es tracta que un ministre desautoritze a un altre ministre, que encara sent freqüent en l’actual govern resulta bastant incomprensible per als governats. En aquest cas es tracta d’una cosa més greu, de filar encara més prim, i és que un subordinat d’un mateix ministeri contradiga al ministre. Estava Luis Planas actuant de comediant quan va vindre a València i va prometre més suport a l’assegurança agrària? Si no és així, hauria de cessar immediatament el director de ENESA i, si no ho fa, demanarem la seua pròpia dimissió”.

Les organitzacions i cooperatives sol·liciten un canvi de rumb de 180 graus en les polítiques de l’assegurança agrària per a anteposar la defensa del sector, castigat per l’escalada de costos i la crisi de preus, per damunt dels comptes de resultats de les asseguradores que formen part del pool de Agroseguro.