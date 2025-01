Enrique Montalvá assegura que la denúncia d’assetjament de Mar Chordà respon a interessos polítics

Enrique Montalvá ha trencat el seu silenci sobre les denúncies interposades per l’exregidora Mar Chordà, que l’acusen d’assetjament laboral i, presumptament, d’assetjament sexual.

Esta declaració s’ha produït durant la roda de premsa posterior a la reestructuració del govern alzireny. Montalvá, ara regidor de Seguretat Ciutadana, ha assegurat que adoptarà les mesures necessàries per a defensar-se, sempre per via judicial.

A més, Montalvá ha afirmat i deixat clar que l’única denúncia que li ha arribat fins ara és per assetjament laboral, i no per assetjament sexual, com va declarar Mar Chordà en la roda de premsa on va fer pública aquesta situació.

També ha assegurat que estes denúncies formen part d’una estratègia política i ha assenyalat directament Natalia Enguix com a responsable d’haver organitzat tota esta trama

Montalvá ha subratllat que manté la seua paraula i que la seua dignitat continua intacta. Ha afirmat que, per damunt de tot, prefereix poder mirar als seus socis de govern als ulls, amb la seguretat d’haver actuat amb transparència i integritat.

D’altra banda, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha defensat que des de l’ajuntament s’ha seguit el protocol establert i s’ha actuat de manera correcta des del principi. Tot i això, després del que ha pogut veure, considera que Mar Chordà està sent manipulada pels interessos polítics que hi ha al darrere. Així, mentre no es demostre el contrari, ell manté la seua confiança en Enrique Montalvá.

En la mateixa linea, Gemma Alos es mostra tranquil·la respecte a l’actuació de l’ajuntament i subratlla que darrere esta situació hi ha una estratègia política molt més profunda que no es limita a una simple roda de premsa.

Paral·lelament als esdeveniments a Alzira i després de les greus acusacions a Natalia Enguix, ella ha aconseguit l’aprovació d’una proposta en el ple provincial de la Diputació de per revisar els protocols locals d’assetjament sexual.

La moció, que insta en concret a l’Ajutnament d’Alzira a actualitzar els protocols davant casos d’assetjament, ha sigut aprovada amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de la resta de grups.

Enguixha lamentat la postura dels partits progressistes, assegurant que és “vergonyós” no donar suport a una dona que ha denunciat aquesta situació. Per la seua part, UCIN nacional expressa el seu suport a Enrique Montalvà mentre no hi haja una resolució judicial sobre la denúncia per assetjament i desautoritza la moció de Mar Chordá per a reprovar-