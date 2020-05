Ens Calen “Bons Calen” ens calen “Bons de Consum” Per traureel Comerç local de L’uci

Connect on Linked in

Més compromis per algemesi considera que és la millor manera d’incentivar el consum dins del poble. Apostem per bons entre 30 i 50€ dels quals la meitat els posaria l’ajuntament

Tal i com ja diguérem fa setmanes l’economia d’Algemesí ha entrat en l’UCI i necessitem reanimar-la. És per això que presentàrem una moció per treballar conjuntament cinc pilar bàsics de la nostra economia. L’equip de govern desestima les nostres idees no perquè siguen dolentes, sinó perquè són nostres. No obstant això, la nostra obligació és continuar pensant en i per Algemesí I per això presentem una nova proposat que considerem fonamental per a la recuperació econòmica: El comerç local i el sector de serveis necessita d’un fort impuls per a reactivar-se. Necessita que els veïns i veïnes del poble vagen a comprar a la botiga del poble, i això cal impulsar-ho a través del que anomenem: Programa d’Emissió de Bons de Consum Reactiva Algemesí.

De la mateixa manera que ja apostàrem perquè les partides econòmiques de festes anaren a l’hostaleria, per ser un dels sectors més castigat, ens plantejàrem com ajudar a altres comerços i serveis que també es veuran afectats per la falta de dinamització econòmica en general i a causa de no celebrar-se festes en particular. No podem oblidar que 757 autònoms d’Algemesí han demanat les ajudes a la Generalitat, però no sols ella està obligada a ajudar-los nosaltres també. I volem ajudar-los tant a ells com a la ciutadania en general.

Amb aquest programa d’emissió de bons, estem pensant en els comerços del poble dedicats a la venda de productes de roba i confecció, sabateries, complements, quioscs, floristeries, joieries, etc… i també en autònoms i establiments del sector serveis. Aquests emprenedors i emprenedores necessiten d’una bona campanya de foment del consum local que incentive als nostres ciutadans i ciutadanes a consumir en Algemesí en lloc de consumir per internet o en altra població. D’eixa manera ajudem als emprenedors i emprenedores, però al mateix temps també a la ciutadania en general. Tots guanyen, ningú perd i els diners dels algemesinecs es queden en Algemesí que és on fan falta.

Proposem que l’ajuntament emeta bons per al consum dels comerços que s’adherisquen a este programa, de tal forma que se subvencionaria la compra que realitze el consumidor al 50 %. De moment no volem concretar quanties, perquè volem que siga la quantia final siga estudiada pel departament tècnic i Oficina Técnica Econòmica d’Algemesí (OTEA), amb la col·laboració de ACSA i EMPAL, però apostem per un bo d’entre 30 i 50€ de valor nominal en el qual la meitat de la quantitat seria aportada per l’ajuntament i l’altra meitat el consumidor.

No cal dir que la nostra proposta comporta no sols implicar a ACSA I EMPAL sinó fins i tot a la nostra Cooperativa bancaria Caixa Rural d’Algemesí, que també seria fonamental per a instrumentalitzar la proposta.

En definitiva el que volem és que els diners que la ciutadania ha donat a través dels impostos i taxes a l’Ajuntament i que ara estan en les seues arques, retornen i circulen pel poble d’Algemesí. Sols així eixirà la nostra economia local de l’UCI.