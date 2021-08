Ens ha condicionat la covid les nostres vacances?

Print This Post

Un any més la pandèmia condiciona el nostre estiu, un estiu amb quasi plena llibertat de moviment entre països i territoris encara que amb algunes limitacions i restriccions en el moment d’eixir i entrar en algunes zones



És el moment d’escollir destí per a disfrutar de les nostres vacances i la pandèmia condiciona eixa elecció

On és més segur viatjar?

Les agències de viatges ens informen clarament de totes les necessitats i requisits per tal de viatjar, comunitats com ara Balears i Canàries demanen com a requisits obligatoris el passaport de vacunació o una PCR negativa

De moment els destins internacionals baixen la seua demanda en favor de destins tan nacionals com dins de la Comunitat

El que si és necessari és tindre clar que la pandèmia encara no s’ha acabat i que en qualsevol de les opcions que triem per a disfrutar de les nostres vacances este estiu el més important és ser responsable i mantenir totes les mesures sanitàries