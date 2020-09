Ensems’ conclou la part central de la seua programació amb els valencians Spanish Brass i Amores Grup de Percussió

Print This Post

Els dos grups valencians Spanish Brass i Amores Grup de Percussió ofereixen els dos concerts que tanquen el gruix de la programació de la 42a edició d’‘Ensems’

La programació d’‘Ensems’ s’arredonirà a l’octubre amb dos concerts més: el 22 d’octubre amb Cuarteto Nel Cuore i el 23 amb Ensemble d’Arts

El festival ‘Ensems’, dedicat a les músiques inusuals i l’experimentació sonora, ofereix aquesta setmana els dos últims concerts de la part central de la seua edició 2020, que es completarà amb dos concerts més al mes d’octubre.

El dimarts 29 de setembre, el grup valencià de metalls Spanish Brass presentarà al Palau de les Arts de València un programa compost per una sèrie d’obres per a quintet sol de compositors valencians encarregades pel grup o dedicades a Spanish Brass. En aquesta ocasió SB farà l’estrena de la peça ‘Bending’, de la jove compositora Claudia Cañamero, i ‘Rashmanirvanakoff’ d’Andrés Valero-Castells.

Al llarg de més de tres dècades, Spanish Brass ha anat fent encàrrecs amb una clara aposta per ampliar el repertori existent per a quintet de metalls, sol o acompanyat per formacions diverses. Són més de 150 les peces que Spanish Brass ha estrenat de compositors d’arreu del món.

El dimecres 30, serà el torn d’Amores Grup de Percussió i el compositor José Antonio Orts, un dels concerts que s’han pogut afegir a la programació d’‘Ensems’ gràcies al suport del programa ‘reaCtivem’ de Cultura de la Generalitat. Tindrà lloc al Palau de les Arts de València i comptarà amb peces de Carles Santos, Helena Tulve i Alvo Pärt, a més de l’estrena de l’obra ‘Influunt’ de José Antonio Orts, un encàrrec d’Amores Grup de Percussió.

En la reprogramació dels continguts que va tindre lloc després de la crisi sanitària de la COVID-19, finalment ‘Ensems’ s’està celebrant del 10 de setembre al 23 d’octubre en diferents espais de la ciutat de València i, per primera vegada, amb propostes a Castelló i Alacant. La mateixa crisi sanitària ha obligat a ajornar un dels concerts més esperats de l’edició, la dels britànics The Riot Ensemble, que s’espera poder reprogramar a la pròxima edició.

‘Ensems’ està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura i és el festival degà a l’Estat espanyol dedicat a les músiques inusuals, que enguany arriba a la seua 42a edició. ‘Hibridacions’, el lema de l’edició d’enguany, parla d’acostar la tradició a la creació actual, d’ajuntar formacions clàssiques amb altres menys tradicionals i barrejar experiència i experimentació per a donar lloc a noves sonoritats.

La imatge i el cartell de la 42a edició d’‘Ensems’ han estat a càrrec de la dissenyadora Patricia Bolinches. Tota la programació del festival ja es pot consultar en <ensems.ivc.gva.es>.