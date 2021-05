Ensems tanca la primera part de la programació amb l’Orquestra de València, Grup Illana, Paco Varoch i la Banda Simfònica d’Alacant

Connect on Linked in

El dissabte 15 de maig començarà el taller ‘El so revelat’, al voltant de l’exposició de Mona Hatoum a l’IVAM

La programació de la 43a edició d’Ensems es reprendrà a mitjan mes de setembre

El festival Ensems, dedicat a les músiques de nova creació i organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, tancarà la primera part de la programació de la 43a edició els pròxims dies amb diverses propostes valencianes.

Enguany, el certamen de músiques innovadores i experimentals més antic de l’Estat espanyol —en marxa ininterrompudament des de 1978— se celebra en dos períodes, al maig i al setembre, sota el lema ‘Illes, refugis, paradisos’. El seu objectiu és reflexionar al voltant de les circumstàncies que estem vivint en l’actualitat a conseqüència de la COVID-19. D’aquesta manera, les ciutats de València, Alacant i Castelló de la Plana acolliran diverses actuacions fins al diumenge 16 de maig en aquesta primera part.

En primer lloc, el dijous 13 a partir de les 19.30 hores, el públic podrà gaudir de l’espectacle ‘Safo_fonías’, a càrrec d’Aión Dúo. Aquesta formació, amb la clarinetista granadina Claudia Reyes i el pianista valencià Pau Fernández, tocarà al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts de València en companyia de l’actriu Marina Alegre Silva. Tots tres posaran en escena un projecte multidisciplinari que uneix les paraules de Safo de Lesbos amb músiques contemporànies d’inspiració grecollatina. El programa inclou l’estrena de la peça ‘…Esconden su radiante imagen’, de Claudia Cañamero, un encàrrec de l’Institut Valencià de Cultura (IVC). Les invitacions estan disponibles ací: http://bit.ly/ensems_aionduo.

El divendres 14 de maig, el festival Ensems ha reservat un espai molt destacat per a les bandes de la Comunitat Valenciana. Així, l’Orquestra de València, sota la batuta de Beatriz Fernández Aucejo, actuarà a l’Auditori del Palau de les Arts demà divendres a les 19.30 h. El conjunt interpretarà la peça ‘The Mind and the Heart’, encàrrec de l’IVC per a Enrique Sanz-Burguete. S’ha de destacar la presència del violista David Fons. Les localitats es poden adquirir en aquesta pàgina: http://bit.ly/ensems_ov.

D’altra banda, també el divendres 14 de maig l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló acollirà el concert del Grup Illana, formació de cambra amb més de 20 anys de trajectòria. L’actuació començarà a les 19.30 hores. En el programa s’inclourà l’estrena absoluta de ‘Principio de asociación’, d’Esther López, que ha treballat a partir d’un fragment de ‘Bodas de sangre’, de Federico García Lorca, i d’un poema d’Anne Carson. Les entrades estan disponibles per un preu de 6 € en l’enllaç següent: http://bit.ly/ensems_illana.

Cap de setmana

El dissabte 15 de maig al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts l’alzirenc Paco Varoch interpretarà sis peces en què el ‘piccolo’ (flautí) serà el gran protagonista. El concert comptarà amb la participació del percussionista Adrián García i, a més, algunes de les obres estaran acompanyades per projeccions audiovisuals de les creadores Marina Uceda, Manuela Illera i Valentina Jiménez. En aquest cas, les invitacions s’han de sol·licitar ací: http://bit.ly/ensems_varoch.

El diumenge 16 de maig, Ensems es traslladarà a les comarques del sud i l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) viurà l’actuació de la Banda Simfònica Municipal d’Alacant dirigida per José Vicente Díaz Alcaina. L’accés serà lliure, però cal reservar la localitat ací: http://bit.ly/ensems_bsma.

Finalment, malgrat l’anunci inicial, la participació de la Banda Municipal de Castelló prevista per al pròxim diumenge s’ha hagut d’ajornar per circumstàncies alienes a l’organització i el concert tindrà lloc el 26 de setembre a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana.

‘El so revelat’

El pròxim dissabte 15 de maig també se celebrarà la primera de les quatre sessions del taller ‘El so revelat’, al voltant de l’obra de Mona Hatoum. Des del passat 16 d’abril, l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) acull una exposició sobre les últimes dues dècades de treball de l’artista libanesa i, aprofitant aquesta instal·lació, el festival Ensems ofereix l’oportunitat de treballar sobre els objectes sota el guiatge de l’Escuela de oficios electrosonoros, un col·lectiu madrileny de consolidada trajectòria en educació innovadora.

El taller abordarà aspectes del treball de Mona Hatoum relacionats amb les variacions de significat a què poden ser sotmeses les coses quotidianes a partir de la seua lectura i observació. D’aquesta manera, ganivets, ratlladors de formatge i altres objectes domèstics poden convertir-se en recipients de memòria i objectes de tortura o, també, en refugis i reflexos evasius de noves realitats.

Aquest taller constitueix la primera activitat de llarga duració al voltant del so i les músiques experimentals que s’organitza a l’IVAM. L’aforament és limitat i, per tant, les persones interessades a participar en aquestes activitats s’hi han d’inscriure. Tota la informació està disponible en aquesta pàgina: http://bit.ly/ensems_ivam.

Ensems està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura i el Palau de les Arts Reina Sofía. A més, compta amb la col·laboració de l’INAEM (Ministeri de Cultura), l’Ajuntament de València, el Palau de la Música de València, l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), CaixaBank Escolta València, La Nau Centre Cultural (Universitat de València), la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques (ISEACV), el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, el consolat de la República de Lituània, la Diputació de València, la Diputació d’Alacant, Clemente Pianos, ENOA (European Network Opera Academies) i la Fundació Visit València.

La programació del festival es reprendrà a mitjans del pròxim mes de setembre.