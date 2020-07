Entitats, sindicats i partits anuncien que mantenen la manifestació del 9 d’octubre

Connect on Linked in

La Comissió 9 d’Octubre, formada per entitats, sindicats i partits, es va reunir recentment per a iniciar l’organització de la tradicional manifestació del 9 d’Octubre.

Les organitzacions van coincidir en la consideració que la mobilització ciutadana és important, com a instrument per a la visibilització d’una triple reivindicació:

a) La necessitat d’una reconstrucció econòmica amb un clar accent social, que implique el reforçament dels serveis socials i un model econòmic que procure la recuperació i alhora siga socialment més equilibrat.

b) L’exigència de respecte a l’oficialitat del valencià, que durant la gestió de la pandèmia ha patit una greu discriminació en la comunicació de les administracions amb la ciutadania, i que a més ha estat víctima d’una sèrie de sentències que atempten contra la igualtat lingüística.

c) L’afirmació de l’autogovern, com a exercici del dret històric del poble valencià, govern de proximitat i garantia del benestar dels ciutadans, cosa que significa frenar les temptacions recentralitzadores i exigir el compliment del compromís del Govern espanyol d’un nou model de finançament.

La importància del context polític i social i la necessitat de donar visibilitat a aquesta triple reivindicació, ha portat a la Comissió 9 d’Octubre a prendre la decisió de convocar, també enguany, la tradicional manifestació del 9 d’octubre per la vesprada, ja que entenem que la situació de pandèmia no pot ser raó per coartar els drets fonamentals de reunió i manifestació. No obstant això, la Comissió 9 d’Octubre atendrà i complirà totes les normes de prudència fixades per les autoritats sanitàries (distància de seguretat, ús de mascareta…) i, evidentment, mantindrà la convocatòria sempre i quan les esmentades autoritats no aconsellen una altra cosa, si és que el context sanitari canvia substancialment a començament del mes d’octubre.

La Comissió 9 d’Octubre està formada per les entitats Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Valenciana (ACV) Tirant lo Blanc, Ca Revolta, Escola Valenciana, Fundació Nexe, Plataforma pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua, Societat Coral El Micalet; els sindicats estudiants Bloc d’Estudiants Agermanants (BEA) i A Contracorrent; els sindicats CCOO-PV i Intersindical Valenciana; i els partits Compromís, ERPV, EUPV i Podem.