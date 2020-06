Entra en funcionament el nou accelerador lineal de l’Hospital Universitari de la Ribera

Print This Post

Radioteràpia per a malalties oncològiques



Uns 700 pacients a l’any es beneficiaran del nou equip, que permet tractar tot tipus de càncers primaris i metastàsics

El nou equip augmenta l’efectivitat, precisió, seguretat i rapidesa dels tractaments oncològics de Radioteràpia

Amb una inversió de 3,2 milions d’euros, este equip d’última generació millora la dotació tecnològica de l’Hospital d’Alzira

El nou accelerador lineal de l’Hospital Universitari de la Ribera ha entrat en funcionament esta setmana. Es tracta d’un equip Truebeam, d’última generació per al tractament oncològic amb Radioteràpia.



La incorporació d’este nou equip a l’Hospital d’Alzira ha suposat una inversió de 3,2 milions d’euros per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que s’han destinat tant a la seua compra com a l’adequació de l’espai on ha quedat instal·lat.



Este equip ha substituït un dels dos acceleradors lineals amb què comptava el centre alcireny que, després de 19 anys de funcionament, havia quedat obsolet.



Segons ha destacat la gerent l’Hospital de la Ribera, Dra. Liliana Fuster, “amb la incorporació i posada en marxa d’este nou accelerador lineal millorem la dotació tecnològica d’Hospital d’Alzira, proporcionant-li els més avançats instruments en el camp del diagnòstic i tractament”.



En este sentit, “l’Hospital de la Ribera també compta, des del mes de gener passat, amb un equip de PET-TC, el primer d’estes característiques en els seus 21 anys de funcionament i, en breu, començarà a instal·lar una nova Ressonància Magnètica, que substituirà una de les dos actuals amb què compta el centre hospitalari”, ha afirmat Fuster.

700 pacients a l’any



Uns 700 pacients a l’any es beneficiaran del nou accelerador lineal, que permet tractar tot tipus de càncers primaris i metastàsics. Així, la seua alta precisió permetrà destruir les cèl·lules canceroses, minimitzant, alhora, els efectes en els teixits circumdants sans del pacient i millorant, amb això, el resultat clínic dels tractaments.



De la mateixa manera, el nou equip redueix el nombre de sessions necessàries per a un gran nombre de tractaments, agilitant al mateix temps els temps de resposta.



Un altre dels beneficis d’esta nova tecnologia és que les sessions de tractament de determinades patologies poden veure reduïda notablement la seua duració, en passar de 20 minuts a només 3 minuts, la qual cosa minimitza l’estrés que cada sessió genera en el pacient.



Així mateix, l’equip porta incorporat un sistema d’imatge per Raigs X integrat que permet conéixer la posició exacta del tumor per a, així, delimitar els feixos de radiació amb major exactitud. Si el pacient es mou voluntària o involuntàriament, el metge i tècnic el detecten i ajusten el feix de radiació, una característica que contribueix, encara més, a l’efectivitat, precisió, seguretat i rapidesa dels tractaments.



A més de les teràpies oncològiques, el nou accelerador lineal també pot emprar-se per a tractaments de tumors no malignes inaccessibles a la cirurgia per la seua localització o comorbilitat del pacient, mitjançant tècniques de radiocirurgia o estereotàxia.